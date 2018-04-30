Çocuğuna Hırsızlık Yaptıran Vicdansız Anne Anbean Kamerada

İstanbul Fatih'te bir restoranda gözüne kestirdiği telefonu 5 yaşlarındaki oğluna çaldırarak cebine koyan vicdansız anne, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Annenin çocuğuna hırsızlık yaptırması ise 'pes artık' dedirtti.

ANNE, 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA TELEFONU ÇALMASINI İSTEDİ

Fatih'te çocuklarla birlikte restorana gelen 3 kişi sipariş vererek masaya oturdu. Masanın yanında şarjda telefon olduğunu gören hırsızlar, kararını değiştirerek verdikleri siparişin paket yapılmasını istedi. Sipariş paket yapıldığı sırada, annesi 5 yaşlarındaki çocuğunun yakasından çekerek telefonu almasını istedi.

ÇOCUK, TELEFONU ÇALIP ANNESİNİN CEBİNE KOYDU

Ailenin kalktığı masaya birisinin oturacağı sırada çocuk, çalışanların dalgınlığından faydalanıp telefonu şarjdan çıkararak annesinin cebine koydu. Telefonu cebinde saklayan anne bir süre daha restoran içinde dolanarak siparişlerin paket yapılmasını bekledi.

PES DEDİRTEN HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Kadının kucağındaki bebeğiyle hiçbir şey olmamış gibi dükkan içerisindeki rahat tavırları 'pes artık' dedirtti. Paketleme işlemi bittikten sonra aldıkları yiyeceğin parasını ödeyen hırsızlar, hızlı bir şekilde iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin çocuklarla birlikte restorana geldiği, sonrasında sipariş vererek masaya oturduğu ardından da geri kalkıp siparişlerinin paket yapılmasını istedikleri görülüyor. Kadın yanında bulunan çocuğuna cep telefonunu çaldırdığı ve cebine koydurduğu, sonrasında ise dükkandan ayrıldıkları görülüyor.