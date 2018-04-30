Çocuğuna Hırsızlık Yaptıran Vicdansız Anne Anbean Kamerada
İstanbul Fatih'te restorana giren anne, 5 yaşlarındaki çocuğuna masadaki telefonu çaldırttı. O anlar anbean kameraya yansırken hırsızlar kayıplara karıştı.
İstanbul Fatih'te bir restoranda gözüne kestirdiği telefonu 5 yaşlarındaki oğluna çaldırarak cebine koyan vicdansız anne, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Annenin çocuğuna hırsızlık yaptırması ise 'pes artık' dedirtti.
ANNE, 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA TELEFONU ÇALMASINI İSTEDİ
Fatih'te çocuklarla birlikte restorana gelen 3 kişi sipariş vererek masaya oturdu. Masanın yanında şarjda telefon olduğunu gören hırsızlar, kararını değiştirerek verdikleri siparişin paket yapılmasını istedi. Sipariş paket yapıldığı sırada, annesi 5 yaşlarındaki çocuğunun yakasından çekerek telefonu almasını istedi.
ÇOCUK, TELEFONU ÇALIP ANNESİNİN CEBİNE KOYDU
Ailenin kalktığı masaya birisinin oturacağı sırada çocuk, çalışanların dalgınlığından faydalanıp telefonu şarjdan çıkararak annesinin cebine koydu. Telefonu cebinde saklayan anne bir süre daha restoran içinde dolanarak siparişlerin paket yapılmasını bekledi.
PES DEDİRTEN HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Kadının kucağındaki bebeğiyle hiçbir şey olmamış gibi dükkan içerisindeki rahat tavırları 'pes artık' dedirtti. Paketleme işlemi bittikten sonra aldıkları yiyeceğin parasını ödeyen hırsızlar, hızlı bir şekilde iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin çocuklarla birlikte restorana geldiği, sonrasında sipariş vererek masaya oturduğu ardından da geri kalkıp siparişlerinin paket yapılmasını istedikleri görülüyor. Kadın yanında bulunan çocuğuna cep telefonunu çaldırdığı ve cebine koydurduğu, sonrasında ise dükkandan ayrıldıkları görülüyor.
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sigortaliyi parasiyla ameliyat eden bir gelismis devletmi sizde gelisen devlet almanya fransa ingilteredir bizim devlet gelisemez gelismez ancak lafinan gelisir baska bir halt olmazCevap Yaz Yayından Kaldır
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Siyah kuğu türkiye de yokmuymus bide nesli tükenmiş yalana bak gel bak ankara da kuğulu parkta var çok aramaniza gerek yok :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hırsızlık Oğuldan Babaya geçemez babadan oğula geçer Fakir ise çalmasını bilemediği için fakirdir bu sözler kime ait sizce ? ve balık baştan kokarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ÜLKEMİZ ÇOK ÇOK GELİŞİYOR ACAYİP DERECEDE GELİŞİYOR GÖRÜYORSUNUZ ANLATMAYA GEREK YOK OTURUN AKŞAM 1 SAAT HABERLERİ İZLEYİN ÜLKEMİZİN NE DENLİ GELİŞTİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah ıslah etsin inşallahCevap Yaz 7 Yayından Kaldır