Çıkma Yedek Parçalar Araç Sahiplerinin Yüzünü Güldürüyor

Otomotiv sanayinin büyüyen kolu oto çıkma yedek parça sektörü uygun yedek parçaları araç sahiplerinin ilgi odağı oluyor.



Araç sahiplerinin araçlarının arızalanan parçalarının tedarik edilmesinde yaşadıkları problemler oto çıkma yedek parça sektörü ile gideriliyor. Kasko şirketlerinde değiştirilen parçaların ve hurda araçların değerlendirilmesi elde edilen yedek parçalar ile oto çıkma yedek parça sektörü, araç sahipleri için hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de uygun fiyatları vatandaşın yüzünü güldürüyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uzun yıllardır oto çıkma yedek parça firması işletmeciliği yapan Levent Aykut Yıldız, oto çıkma yedek parça sektörünün büyüdüğünü belirterek, araç sahiplerinin istedikleri yedek parçaları piyasadaki fiyatının çok altında alabilecekleri ifade etti.



"Oto çıkma parça sektörü yaklaşık 25 yıldır var olan bir sektör"



Fiyatının cezp etmesi sebebiyle insanların yedek oto çıkma parçalarını tercih ettiklerini ifade eden Levent Aykut Yıldız, "Oto çıkma parça sektörü yaklaşık 25 yıldır var olan bir sektör. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayan oto sanayiciler başlatıyor bu işi. Daha sonrasında bu sektör tutuluyor ve büyüyor. Şu an Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bu iş yapılıyor. Otomotiv piyasasında da baya iyi bir yere sahip bir sektör. Kocaeli'de dahi yaklaşık 20 tane çıkma parça işi yapan firma var. Düşünün ki Kocaeli'de bu kadar fazlayken Türkiye'de kat kat fazladır bu sayı. Çıkma parçalar çok fazla tutuluyor. Çünkü sıfır yedek parçalar çok pahalı. Bizde de fiyatlar sıfıra göre yarı yarıya olduğu için çıkma yedek parçalar insanlar tarafında çok rağbet görüyor" dedi.



"Çıkma yedek parça piyasası şu anda durgun"



Kırılan ve bozulan araç parçalarının onarılmaya başlanması ile müşterilerin çıkma yedek parça piyasasına talebinin azalığını dile getiren Yıldız, "Fiyatlar biz de sıfır yedek parçanın dörtte iki oranında, yani yarı yarıya oluyor. Bazen bu oranın dörtte biri bulduğu da oluyor. Parçanın durumuna göre çıkma yedek parçanın fiyatı belirleniyor. Çıkma yedek parça piyasası şu anda durgun. Çünkü bazı firmalar çıktı. Kırılan bozulan parçalar o firmalara tamire gidiyor. Parçalar tamire gidip onarıldığı için de çıkma yedek parça piyasası, hatta sıfır yedek parçası piyasası durgunlaştı" şeklinde konuştu.



"Fiyatlar da uygun olunca zaten müşteri de memnun ayrılıyor"



Müşterilerin sağlam parçayı ucuz fiyata almak istemelerinin müşteri ilişkilerini etkilediğini söyleyen Yıldız, "Müşteriler genelde buraya gelip alışveriş yapıp ayrıldıktan sonra mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Çünkü fiyatlar uygun. Fiyatlar da uygun olunca zaten müşteri de memnun ayrılıyor. Geri dönüşler olumlu yönde oluyor, olumsuz bir geri dönüş olmuyor. Ama bazen olumsuz şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Parçayı alıp gittikten sonra beğenmeyerek tekrar geri getirenler de oluyor" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ