(Özel) Çifti 40 bin lira olan Pele ve Rihanna kümesin yıldızları
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(Özel) Çifti 40 bin lira olan Pele ve Rihanna kümesin yıldızları

Antalya'da berberlik yapan Serdar Altınoluk Messi, Ronaldo, Rihanna ve Pele gibi dünyaca ünlü kişilerin isimlerini verdiği ve maddi değerleri 200 bin lirayı bulan güvercinleri besliyor.

(Özel) Çifti 40 bin lira olan Pele ve Rihanna kümesin yıldızları
28.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:57

Antalya'da berberlik yapan Serdar Altınoluk Messi, Ronaldo, Rihanna ve Pele gibi dünyaca ünlü kişilerin isimlerini verdiği ve maddi değerleri 200 bin lirayı bulan güvercinleri besliyor. 14 senedir güvercinlerle ilgilenen Altınoluk klimalı özel kümeste gözü gibi baktığı güvercinleri için "korona virüsün aşısı bulunur ama güvercin bağımlılığının aşısı yok. Günde 2-3 defa işimi bırakım kümese gelerek aynı saatte beslemelerini yapıyorum" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde berberlik yapan Serdar Altınoluk, yaklaşık 13-14 senedir güvercin besliyor. Irak kökenli güvercinler beslediğini ifade eden Altınoluk, "Bakımları, periyodik bakımları, kümeslerin temizliği her şeyi gününde yapılıyor. Günde 3 defa güvercinlerinizi saati saatine yemlemesini yapıyoruz. Gerçekten güzel ve meşakkatli bir hobi. Belki korona virüsün tedavisi, aşısı bulunur ama güvercin besleme hastalığının günümüzde tedavisi bulunamaz. Çok güzel bir uğraş bizim için" dedi.

"Messi ve Ronaldo'yu 20 bin liraya aldık"

Toplamda 80 bin lira harcayarak oluşturdukları kümesin bugünkü değerinin 200 bin lira civarında olduğunu söyleyen Altınoluk, "Pele, Rihanna ikilisini 40 bin liraya aldık. Messi ve Ronaldo kardeşleri 20 şer bin lira vererek edindik. Kümes değerimiz yaklaşık 200 Bin lira. 4 çift damızlığımız var. 2 çift yavrumuz var büyümüş. Hali hazırda büyümekte olan yumurtalar, yavrular var, çıkacak olanlar var. Şu an üretimdeyiz zaten. Hayvanlara gerek vitamin gerek antibiyotik konusunda önemli bir hastalık olmadığı sürece yıllık 10 bin lira masrafı oluyor. Kuşlarımız Irak kökenli olup Saddam Hüseyin'in bu kuşlardan beslediği halen söylenir. Günümüz kuşların periyodik bakımları, sabah yemlemesiyle başlıyor. ardından kendi dükkanıma gidiyorum" diye konuştu.

Altınoluk, günlük 2-3 defa güvercinlerin yanına gelmeden rahat edemediğini, psikolojik olarak insanları dinlendirdiğini düşündüğünü söyledi.

"Görmeden yapamıyoruz"

Futbolun nasıl Messi'si varsa kendi kümesin de Messi'sinin güvercin olduğunu dile getiren Altınoluk, Messi'nin Miro ırkı bir kuş olup, paçalarının beyaz, bellerinin üstünün beyaz, kanat üslerinin de siyah olduğunu aktardı. Altınoluk, "Kınalarının altın sarısı olması, paçalar dolu, kafası tepeli olduğu için kepez miro diyoruz. Miro'nun tarihçesi yaklaşık 80 yıldır. Güvercin beslemek biz de zihinsel olarak bizde böyle rahatlık yaratıyor. Görmeden yapamıyoruz. Dükkanın stresini, insanların stresini kuşların yanına geldiğimiz zaman otomatik olarak alıyor. Hiçbir şey düşünmüyorsunuz yani yanına geldiğiniz zaman" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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