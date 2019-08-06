Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 7: Eren Erdem
CHP eski milletvekilli Erdem Eren, 29 Haziran 2018’de gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 7 Ocak 2019’da tahliye edilip, aynı gün bir üst mahkemenin kararıyla yeniden tutuklanan Erdem, Euronews Türkçe'nin "Cezaevinden mektuplar yazı dizisi" için bir mektup kaleme aldı.
06.08.2019 11:39
Euronews Türkçe'nin "Cezaevinden Mektuplar" yazı dizisinde bugün eski CHP milletvekili, gazeteci ve CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in yazdığı mektubu yayımlıyoruz.
Haziran 2018'de gözaltına alınan ve tutuklanan Erdem hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com