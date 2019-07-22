Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 3: Cezaevinde doğum yapan Hatice Şahnaz

Euronews Türkçe'nin Cezaevinden Mektuplar yazı dizisi için cezaevinden bir mektup kaleme alan Hatice Şahnaz, geçen hafta Yargıtay'ın kararıyla tahliye edildi. Hamileliğini cezaevinde geçiren ve oradayken doğum yapan iki aylık bir bebek annesi Şahnaz, infazın durdurulması kararı üzerine bundan sonraki dört ay boyunca serbest olacak. Ancak yeniden infazın ertelenmesi yönünde bir karar verilmezse cezaevine dönmesi gerekiyor.

Cezaevlerinde en son açıklanan rakamlara göre Şahnaz'ın kızı Safiye gibi 700'ün üzerinde bebek var. Şahnaz da, tahliye olurken Antalya L Tipi Cezaevindeki koğuşunda 3 çocuğu ve annelerini bırakmanın ağırlığını yaşadığını söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle