Özel | Cezaevinden mektuplar yazı dizisi - 2: Gültan Kışanak
Kocaeli F Tipi cezaevinden euronews Türkçe'nin 'Cezaevinden mektuplar yazı dizisi' için bir mektup kaleme alan Kışanak, "Türkiye’nin acil çözüm bekleyen iki sorunu nedeniyle 32 aydır cezaevindeyim. Biri Kürt sorunu, diğeri kadınların özgürlük sorunu." diyor...
Türkiye, 16 Temmuz 2016 sabahından bu yana gerçekleştirilen sayısız operasyon ve Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılmış Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile bundan üç yıl önce gerçekleştirilen darbe girişimiyle hesaplaşma çabasında.
İçişleri Bakanlığının Mart 2019 tarihinde aktardığı verilere göre, 'darbe girişiminde rolü olduğu gerekçesiyle' o günden bu yana yarım milyon kişi gözaltına alındı; 30 bin 821 kişi tutuklandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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