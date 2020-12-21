Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi sağlık çalışanlarına indirim yaptı
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Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi sağlık çalışanlarına indirim yaptı

21.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:12
Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi sağlık çalışanlarına indirim yaptı

Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, pandemi boyunca yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına büyük indirim sağlayacak protokolü Sağlık-Sen Tekirdağ İl Temsilciliğiyle imzaladı.

Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, pandemi boyunca yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına büyük indirim sağlayacak protokolü Sağlık-Sen Tekirdağ İl Temsilciliğiyle imzaladı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ÇOSB Gündüz Bakımevi yönetimi, Kovid-19 sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi için indirim yaptı.

Sağlık-Sen Tekirdağ İl Temsilciliği ile Çerkezköy OSB Kreş ve Gündüz Bakımevi arasında indirim protokolü imzalandı.

Sağlık-Sen Tekirdağ İl Başkanı Hamza Öksüz bu zor günlerde Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin azımsanmayacak bir oranda verdiği bu desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek kreş yönetimine tüm sağlık çalışanları adına teşekkür etti.

Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Elay ise kreş olarak aldıkları bu kararın, sağlık çalışanlarının yaptıklarının yanında hiçbir şey olmadığını belirterek koronavirüs sürecinde yaptıkları özverili çalışma nedeniyle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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