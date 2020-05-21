(Özel) Çayırova Belediyesi'nden ilçedeki 45 bin haneye 135 bin paket bayram çikolatası
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(Özel) Çayırova Belediyesi'nden ilçedeki 45 bin haneye 135 bin paket bayram çikolatası

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediyeye bağlı ekipler, ilçede yaşayan 135 bin vatandaşa bayram çikolatası ve maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

(Özel) Çayırova Belediyesi'nden ilçedeki 45 bin haneye 135 bin paket bayram çikolatası
21.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:51

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediyeye bağlı ekipler, ilçede yaşayan 135 bin vatandaşa bayram çikolatası ve maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından harekete geçen Çayırova Belediyesi, ilçede bulunan yaklaşık 45 bin haneye bayram çikolatası ve maske dağıtımına başladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin talimatı ile harekete geçen Vefa Sosyal Destek ekipleri, belediye personeli tarafından üretilen maskeler ile çikolataları kapı kapı gezerek vatandaşlara teslim ediyor.

45 bin hanede 135 bin kişi yaşıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Virüsle mücadele süreci başlar başlamaz ki, biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlamda ilk günden itibaren bütün tedbirleri azami ölçüde aldık. Tabii bu süreçte özellikle maske konusunda uzmanlarımız bu konuda uyardıktan sonra biz de Çayırova Belediyesi olarak vatandaşımızın maskeye rahatça ulaşabilmesi adına maske üretimine başladık. Bugün itibariyle yaklaşık, tabii Çayırova'da 135 bin kardeşimiz yaşıyor, 45 bin civarında hanemiz var. Bütün bu hanelerimize bundan bir ay önce hem maske, kolonya, dezenfektan ürünlerini içeren bir paketle bütün hanelerimize bu imkanı sunduk" dedi.

"Her paket içerisinde 5 adet maske ve çikolata var"

Çikolata ve maskelerden oluşan hediye paketinin hane hane dağıtıldığını dile getiren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bu bayram biraz buruk geçecek. Biz istedik ki Çayırova Belediyesi olarak halkımızla hem bayramlaşalım hem bayram çikolatalarını kendilerine takdim edelim ve bunun yanında yine her haneye, 45 bin haneye maske teslim edelim. Biz hemen İstanbul'un yanı başında 135 bin kardeşimin yaşadığı 45 bin hanenin olduğu bir ilçeyiz. Tabii bayramdan önce dağıtacağımız paket içerisinde 5 adet maske var, bayram çikolatamız var ve bir bültenimiz var. Kısıtlılık süreci devam ettiği için vatandaşımız evde vakitlerini bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu bültenle geçirecekler ve biz hane hane dolaşacağız. Dolaşmaya başladık zaten. Hane hane dağıtıyoruz, vatandaşımızla bayramlaşıyoruz. Bu anlamda da vatandaşımızı ziyaret etmiş oluyoruz" dedi.

"Türkiye alınan tedbirlerle en az hasarla bu noktaya geldi"

Türkiye'nin dünyaya oranla en az hasarla bu noktaya geldiğinin altını çizen Belediye Başkanı Çiftçi, "Bayramlar bizim eş, dost, akraba, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz günlerdir. Ama bu süreçte tabiki özellikle bu virüsle mücadele sürecinde herhangi bir yanlış bir sonuçla karşılaşmamak adına bayramda sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Dolayısıyla bu bayram bizim için buruk geçecek ama olayın bir de dolu tarafından bakmak lazım. Pozitif tarafından bakmak lazım. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu virüs belasından en az hasarla bu noktaya geldik. Bu tedbirler çok önemli. Tabi ki vatandaşımızla biz belediye olarak bizatihi şahsım fırsat buldukça bu dağıtım sürecine iştirak ediyorum. Vatandaşımızla bayramlaşıyoruz, biraz muhabbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Belki buna vesile olmuş olacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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