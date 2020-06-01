(Özel) Çatalburunda saf ırka ramak kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özel) Çatalburunda saf ırka ramak kaldı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesine özgü bir ırk olan ve güçlü koku alma özelliği, zekası, akılcı iz sürme yeteneğiyle diğer av köpeklerinden ayrılan 'çatalburun' av köpeğini saflaştırma çalışmalarında önemli bir başarı elde edildi.

(Özel) Çatalburunda saf ırka ramak kaldı
01.06.2020 09:50 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:53

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus ilçesine özgü bir ırk olan ve güçlü koku alma özelliği, zekası, akılcı iz sürme yeteneğiyle diğer av köpeklerinden ayrılan 'çatalburun' av köpeğini saflaştırma çalışmalarında önemli bir başarı elde edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezinde yıllardır devam eden çalışmalarda yüzde 87 saflık oranı yakalandı.

Mersin'in önemli değerlerinden biri olan Tarsus çatalburun av köpekleri için gerçekleştirdiği saflaştırma çalışmaları ile ırkın uluslararası köpek ırkları arasında yer almasını hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Ayrık burun yapıları dolayısıyla 'çatalburun' olarak adlandırılan bu köpekleri saflaştırmak için Mersin'de yıllardır özel bir çalışma yürütülüyor. Avcılık yeteneklerinin yanı sıra, hemen her şartta koku sürebilme yetenekleri sayesinde ideal narkotik ve arama-kurtarma köpeği adayı olan çatalburunların orijini ve genetik aktarımı üzerine Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi.

Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çatalburunları saflaştırmak için Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde geçtiğimiz yıllarda Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi kurdu. Özellikle avcılarla yapılan işbirliğiyle Tarsus ve çevre illerden bu merkeze getirilen çatalburun köpekleri, planlı bir şekilde çiftleştirilerek, elde edilen yavrularla saflaştırma çalışmaları ilerletiliyor.

Merkez, kapılarını İHA'ya açtı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi içinde yer alan Çatalburun Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi, kapılarını İHA'ya açtı. Merkezde büyük bir titizlikle bakımları yapılan çatalburunlar, çiftleşme dönemlerinde 'balayı süitleri'nde çiftleştiriliyor ve doğan yavrular üzerinde genetik ve DNA çalışmaları yapılarak saflık oranları saptanıyor. Bugüne kadar yaklaşık 200 çatalburunun merkezden geçtiği çalışmalar, şu anda 64 yetişkin ve 6 yavruyla devam ediyor.

"Yüzde 87 saflığa ulaştık"

Merkezdeki saflaştırma çalışmalarını yürüten Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner Hekimi Mustafa Ersen Bebek yaptığı açıklamada, çatalburunun Tarsus menşeli olup daha sonra Mersin'e mal olmuş bir av köpeği olduğunu söyledi. Bebek, "Çatalburunlarımız, genetik ve biyometri araştırmalarımızın devam ettiği şu günlerde yüzde 87 kapasiteye kadar ulaşmıştır. Yüzde 87 saflığımızı korumaya ve bunu daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bu, yüzde 100 olduğunda gerekli kurumlarla iletişime geçip, uluslararası literatürde yer alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Yüzde 87 saflık oranına 6-7 yılda geldik"

Saflaştırma çalışmalarının uzun yıllar aldığına işaret eden Veteriner Hekim Bebek, çatalburun üzerinde de yıllardır bu yönde çalışma yürüttüklerini kaydetti. Bebek, "Yüzde 87'ye yaklaşık 6-7 yıl içerisinde geldik. Şu anda F3 döl verimindeyiz. F7'ye ulaşmamız da yaklaşık 5-6 yılı alacaktır. Saflıkta yüzde 100'e ulaşabilir net bir yıl verilemez, çünkü fizyolojik ve metabolik bir süreçtir. Bu süreci genetik olarak yıldan yıla takip edeceğiz. Bu yüzde 87'yi en kısa sürede nasıl yüzde 100'e çıkartabiliriz, bunun araştırmaları içerisindeyiz" diye konuştu.

"'Elit sürü' dediğimiz, yüksek verim alabildiğimiz bir sürü elde etmeye çalışıyoruz"

Çalışmaların ayrıntılarına ilişkin de bilgi veren Bebek, avcılarla işbirliği içinde civar il ve ilçelerden çatalburun av köpeklerini toplayıp merkeze getirdiklerini anlatarak, "Bizim bu konuda çıkış noktamız Tarsus ilçesinin Cinköy Mahallesi'nde başladı. Tesisimizi kurduktan sonra Adana, Osmaniye, Antalya, Niğde, Nevşehir gibi illerden çatalburunları buraya toplayıp, bir protokol karşılığında burada saflaştırma çalışmalarına devam ediyoruz. Bunları kızgınlık dönemlerinde çiftleştirip balayı süitlerine alıyoruz. Balayı süitlerinde doğum yaptıktan sonra biz bu yavrularımızı büyütüp envantere kaydediyoruz. Şu anda bakımevinde 26'sı erkek, 38'i dişi olmak üzere 64 çatalburun köpeğimiz var. 6 tane de yavrumuz var. Onlar da büyüme süreçleri sonunda kızgınlık dönemine geldiklerinde yine çiftleştirme ve saflık çalışmalarımız devam edecek. Şimdiye kadar 150-200 civarında çatalburun elimizin altından geçti. Bu konuda gerçekten hem vatandaşlarımızdan hem de Mersin Büyükşehir Belediyemizden gayet olumlu tepkiler aldık. Projemizi son derece destekliyorlar. Burada 100-150 köpeğimizi ayrıştırarak 'elit sürü' dediğimiz, yüksek verim alabildiğimiz bir sürü elde etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Saf ırk olarak literatürde yer almalarını sağlayacağız"

Çatalburun köpeklerinin çok zeki hayvanlar olduklarını, takip etme özelliklerinin diğer av köpeklerinden ayrıldığını söyleyen Bebek, şöyle devam etti: "Av köpekleri, genellikle bulunduğu çalılığa giren kuş, tavşan gibi hayvanları takip etme özelliğine sahipler. Çatalburun ise direkt hayvana yönelik değil, gidebileceği her yönü bilerek, ona göre akılcı bir şekilde davranmakta. Burunlarının koku alma duyuları diğer av köpeklerine göre daha fazla. Çatalburuna benzeyen İspanya'nın bir türü var. İngiliz pointer cinsi köpekler de benziyor ırk olarak. Biz zaten genetik çalışmamızı bunun üzerine yapıyoruz. Eğer bu ırklardan genetik ve DNA dizilişi açısından ayrıştırırsak, çatalburunun saf ırk olarak literatürde yer almasını sağlayacağız." - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0.64 faizle finansman sunulacak Haber
Son dakika: Konut kredisinde 15 yıl vade ve aylık %0.64 faizle finansman sunulacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler Haber
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Kısıtlama sona erdi, vatandaşlar seyahat etmek için yollara çıktı
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
ABD'de atlı polis göstericiyi ezdi
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor musun seviyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Övüyor...
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Yeliz Yeşilmen Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mehmet Aurelio
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Donald Trump
Şu an buradasınız: (Özel) Çatalburunda saf ırka ramak kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 09:54:26. #1.15#
title