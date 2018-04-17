Çanakkale'de Tören Alanları Hazırlanıyor

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı törenleri için Gelibolu Yarımadası'nda hazırlıklar sürüyor.

Çanakkale Kara Savaşlarının 103. yıl anma törenleri 24-25 Nisan tarihlerinde yapılacak. 24 Nisan günü ilk tören Şehitler abidesinde düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti adına çelenk sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam edecek. Törenler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti adına bir konuşma gerçekleştirilecek. Kur'an-ı kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından mehteran gösterisi ve tören geçişi yapılacak. Buradaki törenler Solotürk gösterisinin ardından şehitliklere karanfil bırakılmasıyla sona erecek. Aynı gün Fransız Mezarlığı, İngiliz (Cape Helles) Anıtı ve 57. Alay Piyade şehitliğinde de birer tören düzenlenecek.

24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece, Anzak koyunda Avustralya ve Yeni Zelandalıların katılacağı şafak ayini düzenlenecek. Anzak birliklerinin çıkarma yaptığı şafak vaktinde gerçekleştirilecek törenler için de bölgede hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl tören alanına tribün kurulmaması dikkat çekti. Daha önceki yıllarda tören alanın arka tarafına kurulan tribünler bu senede hazırlanmadı.

Bu yıl törenlere yaklaşık bin Anzak torunun katılması bekleniyor. Geceyi bu alanda geçirecek olan Avustralya ve Yeni Zelandalılar için seyyar tuvaletler ve gıda ürünlerinin satılacağı alanlar da oluşturuluyor. 25 Nisan'da törenlerin yapılacağı Avustralya Lone Pine (Tek Çam) ve Conkbayırı'nda yer alan Yeni Zelanda Anıtı'nda da hazırlıklar sürüyor. Törenler için bölgede geniş güvenlik tedbiri alındı. Tüm tören alanlarında yaklaşık 1500 jandarma görev yapacak. - ÇANAKKALE