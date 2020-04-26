(Özel) Çamurlu plakalı araçla kaçan hırsızlar yakalandı Kağıthane'de trafik ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında trafikte çamurlu plakayla seyreden aracın peşine düştü.

Kağıthane'de trafik ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında trafikte çamurlu plakayla seyreden aracın peşine düştü. Aracı durduran polis, hırsızlığa gittikleri belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde Sanayi Caddesi üzerinde plakası çamurla kapatılan bir aracın seyrettiğini gördü. Şüphe üzerine aracın peşine düşen polis ekipleri, bir süre sonra aracı durdurdu. Durdurulan araçtaki 3 şüpheliyi indiren polis, içeride bir süre arama yaptı.

Yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan araç ve gereçler ele geçirildi. Malzemelere polis tarafından el konulurken, şüphelilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı. Hırsızlık suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenilen şahıslar, kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların korona virüs salgınına rağmen hırsızlık yapmaya gittikleri öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA