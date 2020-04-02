(ÖZEL) Bursalı muhtardan evlere emekli maaşı ve ikramiye servisi
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Bursa, Yaşam

(ÖZEL) Bursalı muhtardan evlere emekli maaşı ve ikramiye servisi

Bursa'da görev yapan bir muhtar, evde oturup maaş çekmeye gidemeyen 65 yaş üstü yaşlıların imdadına yetişiyor.

02.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:39
(ÖZEL) Bursalı muhtardan evlere emekli maaşı ve ikramiye servisi

Bursa'da görev yapan bir muhtar, evde oturup maaş çekmeye gidemeyen 65 yaş üstü yaşlıların imdadına yetişiyor. Megafonlu araç ile sorumlu olduğu mahallenin tüm sokaklarını dolaşan muhtar, "Emekli maaşı, ikramiye çekmek için dışarıya çıkmayın, beni arayın maaşınızı evinize getireyim" diye gün boyu anons yapıyor.

Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde 4 dönemdir muhtarlık yapan Mehmet Yavuz, korona virüs sebebiyle evde kalıp dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların her gün yardımına koşuyor.

Megafon sistemi bulunan bir araçla sorumlu olduğu mahallenin tüm sokaklarını gezen muhtar Yavuz, vatandaşlara dışarıya çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunuyor. Emekli maaşı ve ikramiyelerini çekmek için bankaya gidemeyen vatandaşlara megafonla seslenen muhtar Yavuz, "Maaş ve ikramiye çekmek için dışarıya çıkmayın. Evde kalın dışarıya çıkmak yerine muhtarınızı arayın. Ben maaşınızı çekip eve kadar getiririm. Merak etmeyin. Siz dışarıya çıkmayın. Yeter ki evde kalın. Gerekli ne ihtiyacınız varsa cep telefonundan arayıp muhtarınıza söyleyin. Sakın dışarıya çıkmayın" dedi.

Ülkeyi etkisi altına alan korona virüsüne karşı devletin yaptığı hizmetlerinin yanında her şeyi devletten beklemeyerek kendisinin bu şekilde bir hizmet geliştirdiğini belirten Mehmet Yavuz, "Biz de tabi muhtar olarak üstümüze düşen görevi yapmamız gerekiyor. Bizim bu semtte çok yaşlı vatandaşlarımız bulunmakta. Biz de bir farkındalık olsun diye devletimize yardımcı olabilmek için böyle bir yola başvurduk. İnsanlarımız evden çıkmasın evde kalsın diye, ihtiyaçlarını giderelim, maaşlarını alamıyorlarsa yardımcı olalım, ilaçlarını alamıyorsa ilaçlarını alalım, erzak alamayan insanlara erzaklarını alalım dedik. Bu konuda kendimi sorumluluk altında hissederek bu şekilde vatandaşlarımıza sesimi duyurmak istedim" diye konuştu.

Tahtakale Mahallesi sakinlerinden Gültekin Zarplı da Mehmet Yavuz'un sadece emekli maaşı değil vatandaşların diğer ihtiyaçlarını da karşılamasının oldukça güzel bir hizmet olduğunu belirterek, "Herkes memnun, vatandaşlarımızın evde kalması artık bilinen bir şey, bunu teyit etmek evde kalmalarını sağlamak için de iyi bir uygulama. Mahalle zaten emekli mahallesi olduğundan güzel bir yardımlaşma örneği yaşanıyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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