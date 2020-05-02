(Özel) Bursalı efsane futbolcunun oğlu Avustralya'da mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özel) Bursalı efsane futbolcunun oğlu Avustralya'da mahsur kaldı

(Özel) Bursalı efsane futbolcunun oğlu Avustralya'da mahsur kaldı
02.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:03

Bursa'dan eğitim için gittiği Avustralya'da mahsur kalan Fenerbahçe ve Bursasporlu efsane futbolcu Bahtiyar Yorulmaz'ın 23 yaşındaki oğlu Umut Yorulmaz Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım istiyor.

Bursa'dan eğitim için gittiği Avustralya'da mahsur kalan Fenerbahçe ve Bursasporlu efsane futbolcu Bahtiyar Yorulmaz'ın 23 yaşındaki oğlu Umut Yorulmaz Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım istiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ardından eğitim için gittiği Avsutralya'da mahsur kalan Umut Yorulmaz, "Bayramı Bursa'da ailemle geçirmek istiyorum" diyerek Türk yetkililere seslendi.

Yaşadığı bölgede salgın nedeniyle iş yerlerinin kapandığını ve bir arkadaşının yanında kaldığını fakat virüsten korunmadığını belirten Yorulmaz İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulundu. Yorulmaz, " Sınırlı sayıda olan sivil uçuşların iptal olmasıyla birlikte kendi imkanlarımızla ülkemize dönme şansımız kalmadı. Örnek bir davranışa imza atarak mahsur kalan 25 bin vatandaşımıza yardım eli uzatan ülkemizin bize de yardım etmesini bekliyoruz. Bayram öncesi sevdiklerimizle birlikte olmak istiyoruz. Bir çok işletmenin burada salgından dolayı kapatmasının ardından burada işsiz kaldım. Evimi boşaltmak zorunda kaldım, bu nedenle virüse hazırlıksız yakalanmış oldum. Türkiye baş konsolosluğunu dilekçemi yazarak başvuruda bulundum. Onlara teşekkür ediyorum ilgilerini eksik etmediler. Taleplerimizi Dış İşleri Bakanlığı'na ileteceklerini söylediler. Evimi boşalttıktan sonra başka bir eve taşınmak zorunda kaldım. Virüse karşı korunmasız olduğunu düşündüğüm burada altı kişiyle aynı odada kaldım. Bu esnada aldığım iki bilet daha iptal oldu. Sonrasında tüm uçuşlar durduruldu. Bu süreçte maddi manevi olarak oldukça kötü şekilde yıprandım. Daha güvende olduğumu düşündüğüm bir arkadaşımın yanına taşındım. Rahat koşullar altında yaşamaya başladım" dedi.

Türk yetkililere seslenen Yorulmaz, " Ülkemizden rica ediyorum, Avustralya'da mahsur kalan ben dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımızı Türkiye'ye dönmek konusunda yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haber
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi Haber
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Haber
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haber
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada Haber
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haber
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir...
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Enes Batur, 'en yüksek aboneye sahip bireysel kanal' ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Liseli genç, tartıştığı babasını vurarak öldürdü
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Hande Yener Ebru Gündeş Uraz Kaygılaroğlu
Spor Arda Turan Şenol Güneş Bülent Uygun Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Ramazan Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: (Özel) Bursalı efsane futbolcunun oğlu Avustralya'da mahsur kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 12:05:12. #1.14#
title