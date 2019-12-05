(Özel) Bursa için 'don' uyarısı

05.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:03

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar soba ve kombilerinin derecelerini yükseltirken, bir iç çamaşırı mağazasında yazan 'Bursa için don uyarısı' ve 'doğalgaz faturasını düşüren donlar burada' afişi dikkat çekti.



Meteorolojinin önümüzdeki günlerde yurt genelinde kar yağışı beklendiğini duyurması yün iç çamaşırı satışlarını artırdı. Bursa'da yıllardır yün iç çamaşırı satışı yapan Naci Bağcı, ilginç sloganlarıyla vatandaşların dikkatini çekmeyi başardı. Mağazanın dış camına 'doğalgaz faturasını düşüren donlar burada' afişi asan Bağcı, içeride bulunan rafa ise, 'Bursa için don uyarısı' döviziyle dikkat çekti. Bağcı, "Hava soğuklarının kendisini iyiden hissettirmesiyle vatandaşlar, soba ve kombilerin derecelerini yükseltmek yerine farklı ısınma yollarına başvurdu. Kış kendini iyiden hissettirmeye başladı. Ancak yün içlikleri genelde üşüyenler, çok terleyenler ve siyatik ağrıları olanlar tercih ediyor. Yünde bulunan boru şeklindeki lifler vücuttaki teri dışarı atarak insanı hasta olmaktan koruyor. Yün çok sağlıklı bir ısınma aracı. Yün giyenler kendini soğuktan sağlıklı bir şekilde koruyor. Bir de yün diye satılan orlonlar var, her yün diye satılan içlik yün değildir. Vatandaşlar yün içlikleri iyi bildikleri yerlerden alsın. Kıyıda köşede 5-10 liraya satılan ürünler yün değildir. Vatandaşlar aldanmasın. Hakiki yün sağlıktır. Biz yazın bile müşterilerimize yün içlik satıyoruz. Çünkü yün teri emmiyor" dedi.



Yün olmayan elyafların teri alınca ıslandığını ifade eden Bağcı, "Pamuk ise geç kuruyor. Aynı zamanda koku da yapıyor. Ama yünde böyle bir durum yok. Yün kolay kolay teri emmediği için hasta yapmıyor. Hekimler astım ve bronşit gibi hastalıkların çaresinin yün olduğunu söylüyor. Biz de bundan yola çıkarak müşterilerimize yünü tavsiye ediyoruz. Yün, elyaf gibi teri alıyor, ama teri vücutta ıslak mendil gibi tutmuyor. Kısa süre tutup sonra dışarı transfer ediyor. Böylelikle hem vücut rahat ediyor hem de vücuttaki ağrıları alıyor. Dolayısıyla vatandaş yünden sapmıyor. Bu yünleri giyen vatandaşlar vücutları ısındığı için doğalgaz vanalarını kısmak zorunda kalıyor, hal böyle olunca doğalgaz faturaları daha az geliyor. Hem sıhhat, hem ekonomik bakımdan insanlar karlı çıkıyor. Giydiğimiz elyaf, keten, pamuk veya polyester de terlediğimiz zaman teri alıp kuruyamıyor. O anda değiştirme imkanı olmayınca hastalıklar baş gösteriyor. Yün ise teri alıp kısa sürede kuruyor. Vücut nefes alıyor. Birçok hastalığa da iyi geliyor. Vatandaşı ikaz etmek için böyle sloganlarla sesleniyoruz. Bizim donları giydiği zaman vatandaşlar üşümüyor. Haliyle kombiyi veya sobayı 50-60'ta çalıştıracağına 40'ta çalıştırıyor. Doğalgaza da faydası oluyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA