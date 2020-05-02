(Özel) Bursa'da yürek parçalayan aile dramı...4 çocuk polis nezaretinde yurda yerleştirildi
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(Özel) Bursa'da yürek parçalayan aile dramı...4 çocuk polis nezaretinde yurda yerleştirildi

(Özel) Bursa'da yürek parçalayan aile dramı...4 çocuk polis nezaretinde yurda yerleştirildi
02.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:25

Bursa'da anneleri Almanya'ya kaçan babaları da cezaevine giren 3 ile 11 yaşları arasındaki 4 kardeş komşuya sığındı.

Bursa'da anneleri Almanya'ya kaçan babaları da cezaevine giren 3 ile 11 yaşları arasındaki 4 kardeş komşuya sığındı. Ancak komşuları dün gece polisi arayarak, "ben bu çocuklara bakamıyorum" deyince polis devreye girdi. 4 kardeş polis tarafından gece yarısı Aile ve Çalışma Bakanlığı'na ait sevgi evlerine yerleştirildi.

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 155 polis ihbar hattını arayan bir kadın, "Bana 4 çocuk emanet edilmişti. Ancak ben bunlara bakamıyorum" diyerek polisi aradı.

Sırameşeler Mahallesinde bulunan eve giden polis ekipleri adeta bir dramla karşılaştı. Anneleri Almanya'ya kaçtıktan sonra Suriyeli babaları Ahmet Esvued birlikte yaşayan Hatice(11) Muhammet(9) Ayşe(5) Zeynep(3) adlı 4 kardeş, babalarının cezaevine girmesinin ardından devlete sığınarak bir süre Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldı. Babalarının tahliye olup cezaevinden çıkmasıyla 4 kardeş yurttan çıkarıldı.

4 kardeş babalarının cezaevinden çıkmasıyla sıcak yuvalarına tekrar kavuşmuş olsa da, mutlu günler çok uzun sürmedi. Baba Ahmet Esvued kısa bir süre önce cezaevine tekrar düşünce çocuklar yine ortada kaldı. Bir süre komşuları olan bir kadının evinde kalan çocuklara, mahallelinin yardımları çok uzun sürmedi. Yanlarında kalan kadının "Benim de 3 çocuğum var, bu kadar çocuğa bakmakta bende zorluk yaşıyorum " diyerek çocuklara bakamayacağını söylemesinin ardından çocukların imdadına polis yetişti.

Tek başlarına ortada kalan 4 kardeşi alarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Alemdar Çocuk Büro Amirliği'ne getiren ekipler, burada adeta seferberlik ilan etti. Önce çocukların karnını doyuran polis ağabeyleri, işlemlerin ardından 4 kardeşi alarak çocuk esirgeme kurumu yetkililerine teslim etti.

4 kardeş babaları cezaevinden çıkıp kendilerini alana kadar devletin koruması altında olarak sıcak bir yuvaya sahip olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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