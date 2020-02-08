(Özel) Bursa'da kartpostallık görüntüler
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(Özel) Bursa'da kartpostallık görüntüler

Bursa'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

08.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:49
(Özel) Bursa'da kartpostallık görüntüler

'da kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu. Bu güzel manzara havadan görüntülendi.


Bursa'da sabaha karşı başlayan kar yağışının dinmesinin ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Şehrin yüksek yerlerinden Ulu Camii ve 'ın muhteşem görüntülerine yamaçlardaki rengarenk evler eşlik etti. Bursa'nın tarihi surları, Saat Kulesi'nin güzelliği de kameralara yansıdı. Bu güzel manzara havadan görüntülendi.


Sabah saatlerinde evlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Bursa'da hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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