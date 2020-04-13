(Özel) Bursa'da balkonda fasıl gecesi Bursa'da bir mahallede yaşayan vatandaşlar evde kalarak balkonlarında kanun eşliğinde fasıl gecesi düzenledi.

Bursa'da bir mahallede yaşayan vatandaşlar evde kalarak balkonlarında kanun eşliğinde fasıl gecesi düzenledi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Karamazak Mahallesinde bulunan vatandaşlar korona virüsü sonrası alınan tedbirler kapsamında evde kaldı. Akşam saatlerinde balkonlarına çıkarak diğer bir balkonda çalan kanun'a eşlik ederek fasıl gecesi düzenledi. Gecede fasıl müzikleri çalarken gecenin sonunda vatandaşlar alkışlarla geceye son verdi. - BURSA

Kaynak: İHA