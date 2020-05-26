(Özel) Bursa caddelerinde başı boş at paniği
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(Özel) Bursa caddelerinde başı boş at paniği

Bursa'da sahibinin elinden kurutulan başı boş at, sokak kısıtlamasının uygulandığı Bursa'nın cadde ve sokaklarını dört nala gezdi.

(Özel) Bursa caddelerinde başı boş at paniği
26.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:17

Bursa'da sahibinin elinden kurutulan başı boş at, sokak kısıtlamasının uygulandığı Bursa'nın cadde ve sokaklarını dört nala gezdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen dört günlük sokak kısıtlamasında boş sokakları ve caddeleri fırsat bilen at cadde ve sokakları dört nala gezerek ter döktü. Uzun süre Altıparmak Caddesinde seyreden başıboş at sonrasında Altıparmak Mahallesi'nin ara sokaklarında tur attı. Bu sırada sokak arasında bulunan köpeklerin saldırısından son anda kurtulan at Darmstad Caddesinden ilerleyerek gözden kayboldu.

Birçok vatandaş evlerinin balkonundan geçen atı şaşkınlıkla izledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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