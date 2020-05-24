(Özel) Burhan amca, bayram sevincini torunlarıyla yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özel) Burhan amca, bayram sevincini torunlarıyla yaşadı

MERSİN (İHA) – Türkiye'de kibarlığı ve nezaketiyle tanınan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan bu Ramazan Bayramı'nda şanslı insanlardan biri oldu.

(Özel) Burhan amca, bayram sevincini torunlarıyla yaşadı
24.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:01

MERSİN (İHA) – Türkiye'de kibarlığı ve nezaketiyle tanınan 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan bu Ramazan Bayramı'nda şanslı insanlardan biri oldu. Mersin'de kızıyla birlikte yaşayan ve geçen hafta 30 yıl önce ayrıldığı eski eşiyle yeniden nikah masasına oturan Burhan amca, torunlarıyla bayram sevinci yaşadı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşarken rahatsızlanması üzerine kızı Deniz ve damadı Şehmuz Öztaş tarafından Mersin'e getirilen ve burada ameliyat olan Burhan Kılıkçını, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki evlerinde mutlu bir bayram geçiriyor. 30 yıl önce boşandığı eski eşi 58 yaşındaki Melek Gökaslan ile 15 Mayıs'ta yeniden evlenerek ikinci baharını yaşamaya başlayan Burhan amca, bayram sabahına birlikte kaldığı üç torunuyla birlikte uyandı. Korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağında, bu Ramazan Bayramını herkes evinde geçirirken, Burhan amca, torunları, eşi, kızı ve damadıyla yaşadığı için bayramın tadını çıkarıyor. Torunlarının sarılıp elini öperek bayramını kutladıkları Kılıçkını, mutlu bir bayram geçiriyor.

"Bir arada olmak, insanlara bambaşka bir sevinç yaşatıyor"

Ayağındaki yara nedeniyle halen tedavisi devam eden ancak sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye giden Kılıçkını, bayram sevincini İHA muhabiriyle paylaştı. Herkese mutlu günler dileyen Kılıçkını, "Bu güzel bayram günü bütün Müslümanlara hayırlı, uğurlu olsun. Bir arada olmak, birlikte olmak insanlara bambaşka bir sevinç yaşatıyor. Allah her sene bu güzel günleri nasip etsin. Eşimiz ve torunlarımızla günümüzü gün etmeye çalışıyoruz. Bundan daha güzel günler nasıl olsun? Sağlıklı olsun" dedi.

"30 yılın özlemi var. Mutluyuz"

30 yıl boyunca kendisi de eşi de hiç evlenmeyen, ancak bu yılın andından tek çocukları olan kızlarının evinde bir araya gelen Burhan-Melek Kılıçkını çifti, yeniden evlenmenin de mutluluğunu yaşıyor. 30 yıl sonra ilk bayramlarını birlikte geçiren ve çifte bayram yaşayan çift, herkese mutluluk diledi. Burhan amca, duygularını, "30 yılın ardından uzun yılların hatırı ve bir hasret, özlem var. Şu anda mutluyuz. İyi, güzel, günlerimiz beraber geçiyor" sözleriyle ifade etti.

Herkesin bayramını kutlayan Burhan amca, "Bayramlarda insanlar birbirlerinin kalbini kırmasın. Bu üç günlük güzel dünyada güzel yaşasınlar. Bayram günlerini bayram gibi yaşasınlar. Günleri mutlu ve güzel olsun. Kazasız belasız günler gelsin gitsin, daima sağlıklı olsun" diye konuştu.

Eşi Melek Kılıçkını da "30 yıl sonra ilk bayramımız; güzel bir duygu. Kaç bayram geçti, birbirimizi ne gördük ne duyduk. Bu ilk bayramımız, inşallah son da olmaz. Herkese Allah huzur, mutluluk, hep bayram sevinci yaşatsın. Eşimle ilk bayramım, torunlarımla beraber çok mutluyum. Allah bu günümüzden geri koymasın" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü Haber
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Haber
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı Haber
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Haber
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun Haber
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsteyen evinde bayram ya da kuşluk namazı kılsın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsteyen evinde bayram ya da kuşluk namazı kılsın
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini...
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
50 yaşındaki vatandaş, 13 katlı binadan atlayarak yaşamına son verdi
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim...
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Onur Saylak Ersin Korkut Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Metin Oktay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: (Özel) Burhan amca, bayram sevincini torunlarıyla yaşadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 13:01:03. #1.15#
title