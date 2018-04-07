Bu Kadınlar Dokunmaya Korktukları Atların Seyisi Oldular

Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu'nda başlatılan proje kapsamında seyislik eğitimi alan 16 kadın, sertifikalı seyis oldu. Kurs sayesinde seyis olarak işe başlayan kadınlar, bindikleri atları ile erkek seyislere de meydan okuyorlar.

Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu ve Türkiye Jokey Kulübü öncülüğünde, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "Kırsalda Kadın Seyis Yetişiyor" projesi kapsamında Kocaelili 16 kadın, Kartepe Atçılık Meslek Okulu'nda seyislik eğitimi aldı. Üniverisite bünyesinde bir ilk olan proje kapsamında seyislik eğitimi alma fırsatı yakalayan kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde 3 ay boyunca ata binme, at besleme, kantarlama, hipoterapi gibi atlar hakkındaki her türlü bilgiyi öğrenerek seyislik unvanını aldılar. Kursa başlamadan önce atlara hakkında hiçbir bilgisi olmayan kadın seyislerin bir kısmı aldıkları eğitim sonunda iş sahibi oldu. Çevresindeki insanların seyislik eğitimi aldıklarını duyduklarında çok şaşırdıklarını ifade eden kadınlar, öğrendikleri bilgiler sayesinde erkek seyislerden daha iddialı olduklarını söylediler.

"Erkeklere göre atlarla iletişimde biz daha iyiyiz"

Kursa başlamadan önce atlara dair hiç bilgisinin olmadığını, ancak kurstan öğrendikleri sayesinde seyis olarak işe başladığını söyleyen seyislik kursu mezunu Fatma Eren, "Gıda teknikerliği mezunuyum normalde. Ama işimi hiç yapmadım. Daha sonra farklı sektörlerde çalıştım. Ardından bir arkadaşımdan böyle bir kurs olduğunu öğrendim. Zaten ben de atları çok seviyordum, merakım vardı, aklımdaydı hep atlar. Duyunca hemen kursa geldim. Burada önce atlara nasıl yaklaşacağız, atlarla nasıl temas kurulur onu öğrendik. Daha sonra kantarma takmayı, tımar yapmayı öğrendik. Bunlar baya bir teferruatlı işlermiş. Öncelikle atlarla iyi bir iletişim kurmak gerekiyormuş. Bunun yanında atların altlarını temizlemeyi eyerlemeyi, nasıl besleneceklerini öğrendik. Kursta hipoterapi derslerine girerek çocuklarımıza hipoterapi tedavisi yaptık. Buradan öğrendiklerimizle daha sonra sertifikalarımızı almaya gittiğimizde kura çekildi ve orada işlerimiz belirlendi. Arkasından 10 gün içerisinde işlerimiz beli oldu ve işe başladık. Türkiye Jokey Kulübü'nde işe başladık ve orada seyis olarak çalışıyoruz. Gerçekten artıları çok fazla bir kadının atla iletişiminin. Onu gördüm, erkeklere göre atlarla iletişimde biz daha iyiyiz. Biz şu anda kısraklar ile çalışıyoruz. Doğum yapan anneler, gebe kısraklar var. Birbirimizi daha iyi anlayabildiğimiz için ona göre yaklaşıyoruz" dedi.

"Benim kursa başladığımı duyanlar insanların birçoğu çok şaşırdı"

Kadınların da seyis olabileceğini belirten seyislik kursu mezunu Canan Kaya, "Bu kursa kardeşim vesilesi ile başladım. Geldik, kursa başvuru yaptık ve başladık. Yaklaşık 2 aylık bir alışma sürecimiz oldu. Daha önce de atlarla ilgili bilgim vardı. yanlarına falan yaklaşabiliyordum. Çünkü küçüklükten bei içlerinde büyüdüm. Çok güzel şeyler öğrendik. Atların bilmediğimiz püf noktaları varmış. Bunları öğrendik. Benim buraya başladığımı duyanların birçoğu çok şaşırdı aslında, 'Bayan ve at ne alaka' diyerek. Aslında yadırgamamak lazım bay, bayan diye. At benim için bir terapi diyebilirim. Çok sevdiğim için atları, yanlarına gittiğim zaman her şeyi unutuyorum. Buradan insanlara da şunu söylemek istiyorum, bay bayan olması önemli değil, bir hayvanın yanına gittiğin zaman onlarında psikolojisini de almak gerekiyor. Kursal ilgili çevremden çok güzel tepkiler de aldım. Kurstaki her şey çok güzeldi. Bu işi yapmayı çok istiyorum. Başvuru yaptım bir kaç kuruma. Şimdi haber bekliyorum. Ne iş olursa çalışırım, at denildiğinde her şey benim için değişir" diye konuştu.

"Bu kadınlar buraya geldikleri zaman atla ilgisi olmayan insanlardı"

Seyislik kursunda eğitim alan kadınların atla ilgili her şeyi öğrendiklerini ve birer seyis olmaya hak kazandıklarını ifade eden Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdener Balıkçı, "2002 yılında kurulmuş olan Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulumuz,temelde eğitim amaçlı kurulan bir okul. Ama sosyal sorumluluk projeleri içinde aktif rol alan ve bu konuda belediyeler ve bakanlıklar ile birlikte çalışan bir okul. Bunların en önemlisi olan 'Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor' adı altında Türkiye'de ilk kez uygulanan programda biz üniversite olarak eğitimin başından sonuna kadar her şeyini üstlenip, programın üniversite bazında uygulandığı ilk yeriz" şeklinde konuştu.

"Biz burada sadece atla ilgili ders vermiyoruz"

Kadın kursiyerlerin seyislik eğitiminin yanında birçok kişisel gelişim eğitimi verildiğini belirten Balıkçı, "Bu amaçla 16 kursiyerimiz burada 3 ay boyunca hem teorik hem de pratik bilgileri alarak, şu anda sahada iş imkanlarına sahip oldular ve çalışıyorlar. Bu kadınlar buraya geldikleri zaman atla ilgisi olmayan insanlardı. Ama şu anda bir atı rahatlıkla teslim edebileceğiniz kadar yetenekli birer insanlar. Sosyal sorumluluk projelerinin temelindeki etmen, onların buradan mezun olduktan sonra bu iş içerisinde aktif olmalarını sağlamak ve bu başarılarını sahada maddi gelire dönüştürmek, evinin gelirini sağlamak, kendi ayakları üzerinde durabilmesini, hayatlarını idame ettirebilmesini ve o sorumluluğu üstlenebilmesini sağlayacak alt yapı vermektir. Biz burada sadece atla ilgili ders vermiyoruz, halkla ilişkiler, sosyal sorumluklar gibi her türlü dersi veriyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ