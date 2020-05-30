(Özel) Bu da ayı karantinası...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler Bursa'da bir dağ köyü, yabani hayvanlardan korunmak için dikenli tellerle çevrildi.

Bursa'da bir dağ köyü, yabani hayvanlardan korunmak için dikenli tellerle çevrildi. Köye devasa demir kapıdan girilip çıkılabiliyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Ömeraltı köyü sakinleri, yabani hayvanların saldırılarından korunmak için çareyi dikenli telde buldu. Köylüler, tam 30 yıldır, etrafını dikenli tellerle çevirdikleri köylerini ayı ve kurtların tehlikesinden uzak tutuyor. Ormanların içinde bulunan köyün arazilerinde çok sayıda ayı, domuz, kurt ve başka yabani hayvan bulunuyor. Yabani hayvanlar köye kadar gelmeye başlayınca köylüler hem kendilerini, hem de hayvanlarını korumak için köyün etrafını 5 kilometrelik tel örgüyle çevirdi. Köye girmek isteyenler ise demir kapıyla karşılaşıyor. Köyün sakinleri ve misafirler kapıyı açtıktan sonra araçla ve yaya olarak köye girebiliyor. Köyün sakinlerine demir kapıyı açarak girmek normal gelirken, köye ilk defa gelenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor. Bazı misafirler köyde bir şey olduğunu düşünerek kapının önünde uzun süre bekliyor.

Köylerine tel örgüyü yabani hayvanlardan korunmak için çektiklerini ifade eden muhtar Yakup Yıldız, "Köyümüzün tarihi çok eski. Göçebe hayatı bitti denildikten sonra köyümüz yerleşik düzene geçmiş, bölgenin kurulan ilk köylerinden biri. Köyümüz ormanların içinde. Her yeri ormanlarla çevrili. Arazisi çok geniş. Bal böyle olunca burada yabani hayvan çok fazla, hayvanlardan korunmak için köyümüzün etrafını tel örgüyle çevirdik. 30 yıldır köyümüz bu şekilde tel örgüyle çevrili. Köyün girişinde kapı mevcut. Köye girmek isteyenler kapıyı açıp giriyor. Köylüler bu duruma alışık, ama dışarıdan ilk defa gelenler karşılarında kapıyı görünce şaşırıyor. Burada uzun süre bekleyenler oluyor. Biz de durumu kendilerine izah ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA