Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Avar: "Hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız kişilerdir"
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Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Avar: "Hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız kişilerdir"

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Sağlık

Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Avar: "Hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız kişilerdir" "Aşı olmak sevdiklerimizi, aile büyüklerimizi korumanın en etkili yoludur" Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Sait Avar, "Hastanemizde korona virüs servisi bulunmaktadır.

Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Avar: "Hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız kişilerdir"

"Aşı olmak sevdiklerimizi, aile büyüklerimizi korumanın en etkili yoludur"

DİYARBAKIR - Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Sait Avar, "Hastanemizde korona virüs servisi bulunmaktadır. Yatan hastalarımızın yüzde 90'ı maalesef aşısız veya eksik aşılarını yapan kişilerden oluşuyor. Aşı olmak sevdiklerimizi, aile büyüklerimizi korumanın en etkili yoludur" dedi.

Özel Bower Hastanesi doktorları, aşı olma oranının az olduğu Diyarbakırlılara aşı olmaları için çağrıda bulundu. Hastanenin girişinde ellerinde 'Aşı ol Diyarbakır' dövizleri bulunan doktorlar adına açıklama yapan Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Sait Avar, korona virüs pandemisini yenmenin tek çaresi aşı olduğunu söyledi.

"Sevdiklerimizi kaybediyoruz"

Diyarbakır'ın korona virüs nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Başhekim Dr. Avar, "Şehrimiz Diyarbakır zor günlerden geçiyor. Korona virüs salgını maalesef ki yeni bir yükseliş seyrine girdi. Özel ve kamu hastanelerimizde yeniden yatan ve yoğun bakım hasta sayılarımız yükseliyor. Sağlık çalışanları yine büyük bir yükün altına girerken, sevdiklerimizi kaybediyoruz, şehrimizin sosyal ve ekonomik hayatı yara almaya devam ediyor. Bu gidişi hep birlikte durdurabiliriz. Alacağımız tedbirler ve aşı ile salgını el birliği ile geriletebiliriz. Diyarbakır bunu başarabilir" diye konuştu.

"Her vatandaşımız sevdiklerini korumak için aşısını olmalıdır"

Aşı olmanın sevdiklerini, aile büyüklerini korumanın en etkili yolu olduğunu aktaran Dr. Avar, "İşte, sokakta, alışverişte maskemizi takalım. Maske, bizi koruyan en temel araçlardan biridir. Bir araya geldiğimiz toplu organizasyonları, ziyaretleri, yakın mesafe gerektiren etkinlikleri bir süre daha erteleyelim. Kişisel hijyenimize azami dikkat gösterelim. Bu tedbirlerin yanında salgına karşı en güçlü silahımız aşıdır. Aşılar, günümüzde tıp alanında kullanılan en güvenli, en etkili tıbbi uygulamalardır. Yapılan aşılar bilimsel süreçlerden geçmiş ve öncelikle güvenirliliğinden emin olunarak piyasaya sürülmüştür. Aşılarla ilgili olumsuz söylentiler tamamen asılsız ve dayanaktan yoksundur. Bilimsel çalışmalar, aşının hastalığı kötü geçirme ihtimalini büyük oranda ortadan kaldırdığını göstermiştir. Tarihler boyu bilim, salgın hastalıklara karşı aşı ile insanları koruyabilmiştir. Aşı olmak sevdiklerimizi, aile büyüklerimizi korumanın en etkili yoludur. Topluma karşı bir sorumluluğumuzdur. Bugün kamu ve özel hastanelerde aşı olmak için randevu alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Her vatandaşımız aşısını olmalıdır. Biz sağlık çalışanları olarak yeniden büyük bir yükün altına girmiş bulunmaktayız. Elbette halkımızın sağlığı için beyaz önlüklerimiz ve mesleki bilgi birikimimizle, canla başla çalışacağız. Sizlerin de bize yardımcı olmasını, desteklemesini bekliyoruz. Güzel şehrimiz ve insanlarımızın sağlığı için hep birlikte çaba gösterelim. Diyarbakır bunu başarabilir" şeklinde konuştu.

"Hastanede yatan hastaların yüzde 90'ı aşı olmayanlardır"

Aşı olmayan birçoğunun korona virüsten hayatını kaybettiğini ve yoğun bakım ünitelerinde yattığını ifade eden Dr. Avar, "Bizim hastanemizde korona virüs servisi bulunmaktadır. Yatan hastalarımızın yüzde 90'ı maalesef aşısız veya eksik aşılarını yapan kişilerden oluşuyor. Bundan dolayı korona virüs hastalığına yakalandığımızda daha rahat atlatabilmek için mutlaka aşılarımızı yapmalıyız ve tamamlamalıyız" dedi.

Öte yandan aşı çağrısının hemen ardından hastane girişinde doktorların açıklamalarını dinleyen bazı gençler ise hastaneye gelerek aşı oldular.

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Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Avar: 'Hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız kişilerdir'
Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Avar: 'Hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız kişilerdir'
Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Avar: 'Hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız kişilerdir'
Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Avar: 'Hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız kişilerdir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Avar: "Hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız kişilerdir" - Haberler
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