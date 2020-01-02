(Özel) Bolu Dağı'nda zorlanan sürücülerin yardımına trafik ekipleri koşuyor

02.01.2020 09:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:20

Düzce (İHA) – Avrupa ile Anadolu arasındaki en önemli kara yolu geçişi olan Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yolda ilerlemekte zorlanan sürücülerin yardımına ise yolda olumsuzluklar yaşanmasını önlemek için devriye yapan Bölge Trafik ekipleri koşuyor.



Avrupa ile Anadolu arasında en önemli kara yolu geçişi olan Bolu Dağı'nda yağan kar nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte zorluk çekiyor. Ulaşımı zaman zaman etkileyen kar yağışında zorlanan sürücülerin yardımına ise Kaynaşlı Bölge Trafik İstasyonu ekipleri koşuyor. Güzergahta kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için devriye yapan ekipler karlı yollarda ilerlemekte zorluk çeken sürücülerin araçlarına zincir takmalarına yardımcı oluyor. Kar nedeniyle kapanan yol çizgilerini görmekte zorluk çeken sürücüler için ise yolu gösteren ekipler, sür'atli seyreden sürücülere ise fener yardımıyla yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Trafik ekipleri ayrıca kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapan kara yolları ekiplerine de eskortluk yapıyor.



Kar yapışı nedeniyle teyakkuza geçen ekipler, Tem Otoyolu ve Bolu Dağı güzergahında 5 ekiple olumsuzluk yaşanmaması için büyük çaba harcıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA