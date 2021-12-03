Özel Bireylerden Vali Gürel'e Ziyaret

SAFRANBOLU, KARABÜK (Habermetre) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören dezavantajlı bireyler ve aileleri Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdürü ve Fizyoterapist Kemal Özer'den kurum çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Gürel dezavantajlı bireylerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününün engelli vatandaşlarımızın durumu hakkında farkındalık yaratmak için kutlandığını ifade eden Vali Fuat Gürel, "Son yıllarda ülkemizde engellilerin sorunlarının çözümü, onların eğitimi, kendi hayatlarını idame ettirebilmeleri için çok önemli projeler yapıldı. Gerek onlara sağlanan sosyal haklar, gerekse engeliler ve engelli ailelerine getirilen birtakım yasal düzenlemeler onların topluma entegre edilmesi konusunda atılmış önemli adımlardır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm engelli kardeşlerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum. " dedi.

Misafirlerine günün anısına çeşitli hediyeler takdim eden Vali Gürel, hatıra fotoğrafı çektirdi.

#EngelleriAşıyoruz #3AralıkDünyaEngellilerGünü #KalplerEngelTanımaz #EnBüyükEngelSevgisizliktir

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet