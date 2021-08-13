Özel bireylerden nadide eserler
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Özel bireylerden nadide eserler

Özel bireylerden nadide eserler
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelliler Gündüz Yaşam Merkezi'nden hizmet alan 25 özel bireyin el sanatları, seramik, resim atölyelerinde ortaya çıkardığı eserler Haller Gençlik Merkezi'nde açılan sergide Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu.

Pandemi sürecinin ilk normalleşme kararları ile birlikte 2020 yılı Haziran ayında, Mart ayında ara verdiği eğitimlerine devam eden Gündüz Yaşam Merkezi, düzenlediği atölye çalışmaları ile özel bireylerin el becerilerinin de gelişimine katkı sağlıyor. Düzenlenen atölyelerde resim, seramik ve el sanatları konularında eğitim alan 25 zihinsel engelli birey, atölye çalışmalarında nadide eserler ortaya çıkarttılar. Haller Gençlik Merkezi'nde açılışı yapılan sergi ile merkezden hizmet alan özel bireylerin eserleri ziyarete gelenlerin beğenilerine sunuldu.

Pandemide Zihinsel Sanatlar Resim ve El Sanatları Sergisi'nin açılışını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, "Zihinsel Engelliler Gündüz Yaşam Merkezimiz belediyemiz için çok önemli bir merkez. 2017 yılından bu yana hizmet veren merkezimiz pandeminin ortaya çıkması sebebiyle dönem dönem hizmetlerine ara vermek zorunda kaldı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak devam edilen eğitimlerde bu güzel eserler ortaya çıktı. 25 yeni sanatçımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Verilen eğitimler ve merkez için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden özel bireylerin muhteşem eserlerinden tüm katılımcılar satın alarak destek verdi.

Kaynak: Bültenler

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