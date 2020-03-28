Özel bireylerden 'Evinde Kal' çağrısı Elazığ'da korona virüsüne karşı alınan önlemlere katkıda bulunmak isteyen işitme engelliler ve engeli bulunan özel bireyle çektikleri video ile "Evinde kal, evde hayat var" çağrısında bulundu.

Elazığ'da korona virüsüne karşı alınan önlemlere katkıda bulunmak isteyen işitme engelliler ve engeli bulunan özel bireyle çektikleri video ile "Evinde kal, evde hayat var" çağrısında bulundu.

Çin de başlayarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da en üst seviyede önlemler alınıyor. Kentte kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 65 yaş üstündekilerin ihtiyaçları valilik koordinesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından anında karşılanıyor. Kent genelinde her türlü çalışma yapılarak sokağa çıkmaların en düşük seviyede kalması sağlanırken, sosyal medyadan da sürekli mesajlar veriliyor. Daha önce yaşlıların "evinde kal Türkiyem"mesajının ardından bu kez de engeli bulunanlar ile işitme engelliler klip çekerek evde kalmanın önemini anlattı.

İl Müftülüğü İşitme Engelliler Kur'an Kursu ve Telepati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel eğitim gören ancak tedbirler kapsamında evinde bulunan öğrenciler, çektikleri "Evinde Kal, Evde Hayat var" videoları ile mesaj verdi.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fasih Karakaya,Tüm Türkiye olarak, ülke ve gelecek için evde kal evde hayat var sloganıyla mesaj verdiklerini ve sağlık çalışanlarına teşekkür ettiklerini dile getirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA