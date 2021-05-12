Özel bireyler ve aileleri evinde ziyaret edildi, talepleri dinlendi
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Özel bireyler ve aileleri evinde ziyaret edildi, talepleri dinlendi

Özel bireyler ve aileleri evinde ziyaret edildi, talepleri dinlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl'ün Solhan ilçesinde özel bireyler ve aileleri evlerinde ziyaret edilerek talepleri dinlendi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde özel bireyler ve aileleri evlerinde ziyaret edilerek talepleri dinlendi.

İlçe Sosyal Hizmet Merkezi personelleri, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle ilçedeki özel bireyleri ve aileleri ziyaret etti.Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleşen ziyaretlerde ailelerin sorun ve talepleri dinlendiği belirtildi.

En son gerçekleştirilen hane ziyaretinde ise evde dört özel bireyin yaşadığı, annenin ise yaşlı olması nedeni ile ihtiyaçlarını karşılama ve çocukların bakımını yerine getirmede zorluk yaşadığı tespit edildi. Tespitlerin ardından ailenin sıcak yemek ihtiyacı ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmaya başladığı kaydedildi.

Merkezin Müdürü Seyfettin Özdemir, "Personellerimiz ile birlikte özel bireylerimiz ve ailelerinin bio-psiko-sosyal açıdan değerlendirmelerini yaparak ihtiyaç duydukları hizmet modelini hayata geçirmek için azami gayret sarf ediyor, özel bireylerimizi bir gün değil her gün önemsiyor ve yanlarında oluyoruz. Engelliler Haftası münasebeti ile özel bireylerimize daha yaşanılır bir çevre oluşturabilmek için kurumlar ve vatandaşlar ile işbirliği içinde çalışmamız gerektiğini biliyor, ilgili kurumları işbirliğine çağırarak vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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