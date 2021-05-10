Özel bireyler iş gücüne katılıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi'ndeki 13 özel birey "Ön İmalat Elemanı" Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almıştı.

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi'ndeki 13 özel birey "Ön İmalat Elemanı" Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almıştı. 13 öğrenciden 9'u, çeşitli fabrikalarda istihdam edilerek iş gücüne katıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin engelli bireylerin sosyalleşmesine ve iş gücüne katılmalarına yönelik hayata geçirdiği örnek projeler, beğeni toplarken istihdam sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Anadolu Üniversitesi (eğitim ortağı) iş birliğinde özel bireylerin çalışma hayatına katılmalarını sağlamak amacıyla "Ön İmalat Elemanı" Ara İnsan Gücü Yetiştirme Programı'na katılan 13 birey, sertifikalarını düzenlenen tören ile Mart 2021'de almıştı.

Eylül 2020'de imzalanan protokol ile başlayan programa katılan 18 yaş üzeri 13 özel birey, "Ön İmalat Elemanı" Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı'nı başarı ile tamamladı. 72 saat teori, 448 saat de uygulama olmak üzere 520 saat süren ve 21 haftada tamamlanan eğitimlerin ardından özel bireyler, Anadolu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen yazılı ve uygulama sınavından da başarıyla geçti. Eğitim programı ile 18 yaş üzeri özel bireylerin ara insan gücü olarak üretime katılması hedeflenirken, programa katılan bireylerin özgüvenlerinin artırılarak tüketiciyken üretici konuma getirilmesi ve toplumun bir parçası olduklarının hissettirilmesi de amaçlandı. Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğiyle hayata geçirilen, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği ile hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi'nde gerçekleştirilen kurs bitiminde katılımcı bireyler, ülke genelinde geçerli olan bir sertifika almaya da hak kazandı. Bireyler ayrıca kazandıkları mesleki bilgileri ile işgücü piyasasında istihdam edilerek gelir de elde etmiş olacak.

13 gençten 9'u iş gücüne katıldı

Program ile zihinsel yetersizliği olan bireylerin istihdam edilebilmeleri için gerekli olan beceriler, sorumluluk, teknolojik uyum, kendini yönetme, ekip çalışması, akademik beceriler, iletişim becerileri gibi kazanımlar elde etmiş oldu. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Türkiye İş Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğü ile iş birliği halinde uygulanan programa, ilk aşamada 13 kişilik öğrenci grubu dahil edildi. Kurs aşamasını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin, EOSB desteği ile OSB'de yer alan fabrikalarda en az yüzde 25 oranında istihdam edilmesi hedeflendi. Eğitimlerini tamamlayarak başarı ile sınavları da geçen 13 özel bireyin 9'u, OSB'de yer alan çeşitli fabrikalarda sosyal güvence ve maaşlı şekilde işbaşı yaptı. Gençlerden 7'si Baycan Elektrik'te, 1'er tanesi de Anot Makine ve Starplast Plastik'te istihdam edildi.

Programa katılarak istihdam edilen özel bireyler ve aileleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve EOSB Başkanı Nadir Küpeli ile firma yetkililerine teşekkürlerini iletiyor.

Projenin örnek olarak tüm Türkiye'de yaygınlaşması hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı