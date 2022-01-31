Özel bireyler Gökkuşağı Kafe ile çok mutlu

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi'nin örnek projeleri arasında yer alan Gökkuşağı Kafe, özel bireylerin toplumla bütünleşirken iş gücüne de katıldıkları yerler olmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye'de ilk olan çalışmaları hayata geçiriyor. Özel bireylerin toplumla bütünleşmesinin amaçlandığı Gökkuşağı Kafe projesi 10 yılı geride bırakırken, Eskişehirlilerin çok sevilen mekanları olmayı başardı. İlki 13 Temmuz 2011 tarihinde faaliyete açılan Gökkuşağı Kafe, 2 farklı merkezde zihinsel yetersizliği bulunan bireyleri toplumla bütünleştiriyor ve bireylerin özgüven kazanmasını sağlıyor. Zihinsel engelli bireylerin servis yaptığı bir alan olarak hizmet veren Gökkuşağı Kafeler ile bireylerin gelişiminin takip edilebileceği akademik çalışmalara zemin hazırlanıyor. Proje ile bireylerin ailelerinin yaşadığı zorlukların azaltılması noktasında da fayda sağlanıyor. Engelli bireyler ayrıca fotoğraf çekiminden ebruya, halk oyunundan Latin danslarına kadar eğlenceli aktivitelerde bulunma imkanı yakalıyor.

"Çocuklarımızın özünde sevgi var"

Proje hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Gökkuşağı Kafe sayesinde özel bireylerin birçok avantaj sağladığını ve kendilerini geliştirdiğini vurguladı. Proje ile bugüne kadar yaklaşık 20 öğrencinin istihdam edildiğini kaydeden Başkan Ataç, "Gökkuşağı Kafe projesine başladıktan sonra çok büyük mesafe kat ettik. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimlerin ardından sigortalı ve maaşlı olarak çalışabiliyorlar. Aralarından KPSS'yi kazanarak devlet memuru olanlar var, bunun örneği Türkiye'de çok az. Gençlerimiz, 'çalışamazlar' denilen bir ortamda, onlara görev verdiğinizde son derece iyi yaptıklarını ispatladılar. Çalışırlarken ise dikkatleri üst düzeyde, iş ahlakları örnek olacak seviyede. İşlerini son derece iyi yapıyorlar, çocuklarımızın özünde sevgi var. Gökkuşağı Kafe birçok belediyeye de iyi örnek oldu. Bugün farklı belediyeler de bu projeyi çeşitli isimler ile hayata geçiriyor. Vatandaşlarımız da gençlerimizin nasıl hizmet ettiklerini görüyor ve buranın elçisi gibi gittikleri yerlerde anlatıyor. Bugüne kadar projemiz kapsamında yaklaşık 20 öğrencimiz istihdam edildi. Aldığımız ödüller de bu projenin anlamı açısından çok önemliydi. Gençlerimizi ne kadar sevsek, emek versek az" ifadelerini kullanırken, projede yer alan bireyler ve aileleri de, Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel