Özel bireyler büyükşehirin misafiri oldu
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Özel bireyler büyükşehirin misafiri oldu

Özel bireyler büyükşehirin misafiri oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü üyesi öğrenciler EKDAĞ Lara Plajı'nın misafiri oldu.

Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü üyesi öğrenciler EKDAĞ Lara Plajı'nın misafiri oldu. Özel bireyler aileleri ile birlikte pandemi sonrası denizin tadını çıkarttı.

Pandemi nedeniyle faaliyetlerini durduran Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü, açılışını Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Lara Plajı'nda yaptı. Özel bireylerden ücret alınmayan plajda, aileleri ile birlikte misafir olan gençler, denizin ve kumsalın tadını çıkarttı.

Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Tutku Yıldız, pandemiden dolayı 1.5 yıldır çalışmalarına ara verdiklerini belirterek, "Açılışımızı belediyemizin bünyesindeki EKDAĞ tesislerinde yapmak istedik. Muhittin Böcek Başkanımız bizi kırmadı ve bizleri ağırladı. Keyifli bir vakit geçirdik." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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