(Özel) Bir yıllık emeğe tüfekli koruma

27.08.2019 10:31

Manisa'da bin bir zahmet ve emeğin ardından kuruması için serilen dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümlerini hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı korumak isteyen çiftçiler, tüfekleriyle geceleri nöbet tutmaya başladı.



Türkiye'nin dünyaca ünlü Sultaniye üzümünün yüzde 90'ından fazlasını karşılayan Manisa Ovası, yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Budamasından ilaçlaması, sulaması ve yapraklarının toplanmasına kadar bin bir zahmetle ve emekle yetiştirilerek hasadına başlanılan üzümler, kurutma işlemi için belirlenen tarlalardaki düz alanlara serildi. Metrelerce uzanan sergilerin üzerinde güneşe bırakılan üzümler, Gediz Ovası'nda rengarenk görüntüler oluşturdu. Yaklaşık iki hafta daha serili kalması beklenilen üzümler, gece saatlerine kadar devam eden çalışmalar sonrası traktör yardımıyla kaldırılıyor.



Üzümlerini hırsızlık ve yabani hayvanlara karşı korumak isteyen çiftçiler ise, tüfekleriyle geceleri nöbet tutmaya başladı. Kurutulmak için sergilenen üzümlerin başında nöbet bekleyen Muharrem Sevinç, "Üzümü bekliyoruz. Koca yıl boyunca verdiğimiz hizmetin karşılığını alabilmek için domuz ve hırsızlardan korumaya çalışıyoruz. Sermayemiz ve ekmeğimiz burada olduğu için başında beklemeye mecburuz" diye konuştu.



Üreticilerin fiyat beklentisi sürüyor



Şehzadeler ilçesi Çamköy mevkisindeki üzüm sergisinde nöbet bekleyen üretici Halil Başkentli ise, "Bin bir zorluklarla yetiştirdiğimiz, kışın budamasından başlayarak daha sonra ilaçlaması, sulaması ve yapraklarını toplamasının sonunda Ağustos ayının 20'sinde kesimine başladık. Üzümü kuruması için sergiliyoruz. Bu zahmetlerle yetiştirdiğimiz ürünümüz ihracat ürünü olmasından dolayı ciddi olarak Manisa ekonomisine kaynak sağlayıp, iyi bir fiyatla satılması için hem tüccarlarımızdan hem de hükümetimizden bekliyoruz. Koruma amaçlı olarak da burada geceleri sergimizde bulunuyoruz. Gündüzleri üzüm kesiyoruz, geceleri de sergide üzüm kaldırıyoruz. Gece geç saatlerde biten çalışmaların ardından ise çalışanlarımız koruma amaçlı olarak sabaha kadar sergide duruyorlar. Çevremizdeki bağlarda daha önceki senelerde hırsızlık olayları olmasından dolayı böyle bir tedbir aldık" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA