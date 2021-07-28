Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
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Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Küçükçekmece'de bir gün önce işe başladığı iş yerinin kasasını soyan adam güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu

Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir gün önce işe başladığı iş yerinin kasasını soyan adam güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, işe bir gün önce başlayan adam, dükkanda kimsenin olmadığı zaman dilimini fırsat bilerek harekete geçti. Kasanın yanına giden çalışan, içinde bulunan bin TL 'yi aldı. Daha sonra paraları arka cebine koyan adam kaçtı. Hırsızlık anı ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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