(Özel) Bin yıllık yöntemle yapılan en doğal dezenfektan "Sabun"
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Zeytinyağı, Balıkesir, Edremit, Güncel

(Özel) Bin yıllık yöntemle yapılan en doğal dezenfektan "Sabun"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) ile mücadele devam ediyor.

26.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:31
(Özel) Bin yıllık yöntemle yapılan en doğal dezenfektan

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) ile mücadele devam ediyor. Virüsten korunmanın en önemli silahı ise ellerin sık sık sabun ve su ile yıkanması olarak ifade ediliyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinyağından imal edilen ve bin yıllık yöntemler ile elde yapılan sabunlar 4 günlük bir işlem süreci sonrasında kullanıma hazır hale geliyor.

Korona virüs nedeniyle en iyi dezenfektan sabuna ilgi gün geçtikçe artıyor. Edremit ilçesinde geleneksel yollarla zeytinyağı sabunu üreten atölyeler fazla mesai yapmaya devam ediyor. Zeytinyağından sabuna yaklaşık 4 günlük bir serüven sonunda elde edilen ürün virüs ve bakterilere karşı etkili doğal dezenfektan olarak öne çıkıyor.

Zeytinyağı, kostik tozu ve suyun özel kazanlarda 6 saatlik kaynatılması ile başlayan sabunlaşma süreci daha sonra sabit bir ısıda dinlendirme ile devam ediyor. Sabunlaşan zeytinyağı ve kostikli su birbirinden ayrılıyor. Tamamen doğal olarak kalan sabunlaşmış zeytinyağı merhem halinden katı hale geçebilmesi için özel kalıplara dökülüyor. Daha sonra 24 saat dinlendirilen ve sertleşen sabunlar özel bir bıçak ekipmanı ile iki kişi tarafından önceden işaretlenmiş izler üzerinde kesilerek kalıp sabun haline dönüştürülüyor. Son olarak kesilen sabun küplerinin havalandırılması ve içindeki nemin iyice kurutulması ile paketlenmeye ve kullanıma hazır hale geliyor.

Sabun üretimi hakkında bilgi veren zeytinyağı sabunu ustası Celil Kaçmaz, "Sabun yapımında zeytinyağı olması gerekiyor. Zeytinyağı kostik konularak en az 6 saatlik bir sürede kaynatılarak sabunlaştırılıyor. 4 saat bir dinlenme süreci oluyor. Kostikli su ile sabunun ayrıştırılması için kazandan 4 saat bekledikten sonra üstten sabunu alarak ve kostikli su altta bırakılarak sabunu çıkartıyoruz. Yaklaşık bin yıllık doğal sabun nasıl ise bizimki de aynı. Tamamen el işçiliği. Elle kesiliyor. Bütün safhalarında insan çalışıyor. Makine bizde yok. Müthiş bir temizleyici. Saf. Şu anda kullanılabilecek dezenfektan olarak en doğal ürün bizce. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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