Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları İlkokul ve Ortaokul Müdürü Yurdakul: "Okula başlama...

29.08.2019 11:23

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, okula yeni başlayacak olan öğrencilerin okula uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla uzmanlar aileleri uyardı.



Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları İlkokul ve Ortaokul Müdürü Meliha Ayşen Yurdakul, okula yeni başlayacak olan öğrencilerin okula uyumlarını kolaylaştırmak için velilere yardımcı olacak önemli uyarılarda bulundu.



"Okula başlama, çocuklar ve aileleri için önemli bir aşamadır ve çocuğun yaşamında büyük bir değişim anlamına gelmekte, çocuklarıyla birlikte aileler de bu heyecanı paylaşmaktadır" diyen Yurdakul; "Okula başlayacağı güne kadar çocuklar, zamanlarının büyük bir bölümünü evde kardeşleri ile birlikte ya da anne babalarıyla bir arada geçirmektedirler. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar tamamen yabancı olduklar yeni bir ortama girerler. Bu ortam yani okul ortamı, çocuğun daha önce belki hiç görmediği, tanımadığı ortamdır. Bu nedenle okula yeni başlayan çocuk, daha önce hiç tanımadığı yeni insanlarla bir arada vakit geçirmeye başlayacaktır. Bu durumu kavramakta zorlanan çocukların okula uyumları güçleşmekte ve gelecekteki eğitim yaşamları da bundan etkilenmektedir. Aslında okula yeni başlayan çocukların belli bir süre yabancılık çekmesi ve uyum güçlüğü yaşaması normaldir. Önemli olan; aile, okul ve öğretmenin bu süreçte işbirliği içerisinde olup, çocuklara yardımcı olmalarıdır" dedi.



"Bu süreçte neler yapılmalıdır?"



Anne babaların, okula yeni başlayan ve bu tür güçlükleri yaşayan çocuğun sadece kendi çocukları olmadığını, her çocuğun bu tür zorluklar yaşadığını bilmeli ve ona göre davranması gerektiğini ifade eden Yurdakul, "Her çocuk benzer şeyler yaşamakta fakat her çocuğun bu durumla baş etme yöntemi farklıdır. Aileler, kendilerini çocukların yerine koyarak, olayları onların gözüyle görmeye çalışmalıdırlar. Diğer bir ifadeyle, "kendileri yeni ve bilmedikleri bir ortama girdiklerinde ne hissetmektedirler?" Bunu fark ederlerse, çocuklarının duygu, düşünce ve davranışlarını daha iyi anlayacaklar ve onlara daha çok yardımcı olacaklardır.Okul ile ilgili hazırlıkları ve küçük de olsa bazı alışverişlerini çocukla birlikte yapmak, bu hazırlıkları yaparken onun kararlarının da dikkate alındığı, mesajını vermek okul hakkında onu heyecanlandıracak, okula uyumu hızlandıracaktır" diye konuştu.



Öğrencinin okula götüreceği çantasını ya da araç gereçlerini, anne-babasıyla birlikte hazırlaması gerektiğini, öğrenciye okulda onu iyi şeylerin, yeni arkadaşların beklediğini vurgulamak gerektiğini belirten Meliha Ayşen Yurdakul, şunları söyledi:



"Ebeveynler, çocuklarının, okula, öğretmenlere ve arkadaşlarına karşı olan, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine fırsat vermeli. Onları saygıyla dinlemelidirler. Anne- babaların, okulla, öğretmenle ve diğer çocuklarla ilgili olumlu bir dil kullanmaları, çocuklarının okula alışmalarını hızlandıracaktır. Çocuklar, okulun ilk açıldığı gün okula gitmeli fakat; Çocuğun ilk günün stresinden de uzak tutulması gerekmektedir. Yani, okulun ilk günlerinde yaşanması muhtemel karışıklıklardan, kalabalık ve gürültülü ortamlardan uzak kalmasını sağlamak yine çocukların okula uyumunu kolaylaştıracaktır. Öncelikle, öğretmenlerin idarecilerin ve ebeveynlerin kaygı-stresten uzak olmaları, sakin olmaları bu konuda önemli bir etkiye sahiptir." - ERZURUM

Kaynak: İHA