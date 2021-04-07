Özel Bilge Koleji Güzide Bakım Merkezini online konuk etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özel Bilge Koleji Güzide Bakım Merkezini online konuk etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Özel Bilge Koleji Güzide Bakım Merkezini online konuk etti

Pandemi nedeniyle tüm söyleşi ve etkinliklerini online yapan Özel Bilge Koleji 5 Nisan Pazartesi günü Kütüphane Haftası olması nedeniyle Güzide Bakım Merkezi ile online kitap söyleşisi gerçekleştirdi.

Pandemi nedeniyle tüm söyleşi ve etkinliklerini online yapan Özel Bilge Koleji 5 Nisan Pazartesi günü Kütüphane Haftası olması nedeniyle Güzide Bakım Merkezi ile online kitap söyleşisi gerçekleştirdi.

Söyleşiye Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Güzide Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Emine Kahveci ve Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samanci' nın katılımıyla başladı.

Söyleşi sabahında Abdullah Samancı, Güzide Bakım Merkezine kütüphane oluşturmak için gerekli olan tüm kitapları temin edip, kitap gönderimi yaptı ve bir kütüphane oluşturuldu.

Söyleşi Özel Bilge Koleji öğrencilerinden Hira Çolak'ın "Yonca Kız" adlı kitap sunumuyla başladı. Güzide Bakım Merkezinin değerli üyeleri etkin bir katılım sağlayarak, kendi okudukları kitaplar hakkında da bilgi verip hoş bir sohbet gerçekleştirdiler. Söyleşi sıcak ve samimi bir şekilde tıpkı bir sohbet havasında gerçekleşti üyeler kendilerini evlerinde gibi hissettiler.

Söyleşinin devamında sözü Abdullah Samanci aldı ve öğrencilerin eğitim durumunu sorup, Güzide Bakım Merkezi üyeleriyle tek tek ilgilendi. Senelerce komşuluk ilişkisini büyük bir sevgiyle sürdürdüklerini belirterek onları taşındıkları için çok özlediğini belirtti.

Güzide Bakım Merkezi Müdürü sözü alarak ilk öncelikle onlara kütüphane oluşturdukları için Abdullah Samanci'ya minnettar olduklarını ve onlar için çok faydalı bir işe imza attığını belirtti.

Güzide Bakım Merkezi lise mezunu üyelerinden biri TYT'ye hazırlandığını ve ek kaynağa ihtiyaç duyduğunu belirtti, bu istek üzerine Abdullah Samanci, ek kaynak ve uzaktan eğitim desteği sağlayacağız sözünü verdi bu sözden sonra çok mutlu olan Medine, derslerine daha sıkı sarılacağına ve düzenli ders çalışacağını belirtti. Bu istek üzerine üyelerden biri de KPSS'ye hazırlandığını ifade ederek destek istedi ve Abdullah Samancı, "Gerekli dökümanları sağlayıp tüm Bilge Koleji ailesi olarak destek olacağız" diyerek öğrencilerin hepsinde bir sevinç oluştu. Söyleşi o kadar sıcak ve samimi geçti ki tüm katılımcılar sürenin uzamasını istediler ve ikinci bir oturum açılıp söyleşi akıcılığıyla devam etti.

Söyleşinin sonunda Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil Ilbaş ve Güzide Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Emine Kahveci bu sıkıntılı günlerde, onları biraz daha iyi hissettirecek bir program gerçekleştirilmesinde öncü olan Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü ve katılım gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilerine minnettar kaldıklarını ve çok teşekkür ettiklerini ifade ettiler en kısa zamanda Özel Bilge Kolejine geleceğini ifade eden Cemil İlbaş programının çok yararlı olduğunu söyledi. Söyleşiye ayrıca Güzide Bakım Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Melike Sultan Altuner, Merve Altan, Bakım Personeli Hamide Temel ve birçok çalışan katıldı. - ERZURUM

Özel Bilge Koleji Güzide Bakım Merkezini online konuk etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Türker Ertürk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özel Bilge Koleji Güzide Bakım Merkezini online konuk etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:15:39. #1.15#
title