Özel Biga Can Hastanesinde sünnet yoğunluğu
Özel Biga Can Hastanesinde, okulların tatil olması ile sünnet yoğunluğu yaşandı.
Özel Biga Can Hastanesinde, okulların tatil olması ile sünnet yoğunluğu yaşandı.
Acil Servis Doktoru Suat Apuşoğlu, bir günde 5 çocuğun sünnetinin yapıldığını söyledi. Apuşoğlu, çocuklarını sünnet ettirmek için bekleyen ailelerin yaz tatiliyle harekete geçtiğini ifade ederek,
"Yaklaşık 5 dakika süren sünnet sonunda çocuklarımız ağrısız olarak hastanemizden ayrılıyor" dedi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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