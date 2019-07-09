Özel Biga Can Hastanesinde sünnet yoğunluğu

Özel Biga Can Hastanesinde, okulların tatil olması ile sünnet yoğunluğu yaşandı.

Acil Servis Doktoru Suat Apuşoğlu, bir günde 5 çocuğun sünnetinin yapıldığını söyledi. Apuşoğlu, çocuklarını sünnet ettirmek için bekleyen ailelerin yaz tatiliyle harekete geçtiğini ifade ederek,

"Yaklaşık 5 dakika süren sünnet sonunda çocuklarımız ağrısız olarak hastanemizden ayrılıyor" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA