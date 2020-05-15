(Özel) Beyoğlu zabıtası market ve fırınları denetledi Beyoğlu zabıtası ilçede bulunan market ve fırınları denetleyerek hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Beyoğlu zabıtası ilçede bulunan market ve fırınları denetleyerek hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Yeni tip korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler bugün ilçedeki market ve fırınları denetledi. Zabıta personeli, market ve fırın çalışanlarını virüsten korunma konusunda bilgilendirerek, alınması gereken önlemleri hatırlattı. Ekiplerce denetlenen market ve fırınların hijyen kurallarına uyduğu görülürken, marketlerdeki sebze ve meyvelerin tek tek paketlenerek satıldığı, girişlerde eldiven ve dezenfektan bulundurulduğu görüldü. Denetlemelerini bitiren zabıta ekipleri, market ve fırın sahiplerine hijyen kurallarına uydukları için teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA