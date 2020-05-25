(Özel) Beyoğlu'nda yaşlı adama gasp dehşetini yaşatan zanlılar adliyeye sevk edildi Karaköy'de bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamı gasp eren yabancı uyruklu 3 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Karaköy'de bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamı gasp eren yabancı uyruklu 3 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu Karaköy Mürver Sokak içerisinde saat 09.30 sıralarında yaşanan olayda, Mustafa Karadağ isimli yaşlı adam, bayramın birinci gününde kedilere mama vermek için dışarıya çıkmıştı. Bu sırada yabancı uyruklu 3 gaspçı yaşlı adama saldırarak ceketinden bulunan 5 bin lira para ve cüzdanını çalarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından yaşlı adamın şikayeti üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karaköy Polis Merkezi Amirliğine gelerek şikayette bulunmuştu. Çalışma başlatan ekipler, aramalar sırasında Arşın Sokak içerisinde bir merdivende saklanan şahsı yakalayarak gözaltına almıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Kemankeş Caddesi üzerinde ise diğer iki şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürmüştü.

Polis ekipleri gasp mağduru Mustafa Karadağ'a parasını teslim etmişti. Öte yandan, gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA