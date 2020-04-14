(Özel)- Beylikdüzü'nde kaçak tıraşa şok baskın İstanbul'da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir erkek kuaförünün faaliyet halinde olduğunu öğrenen polisler baskın yaptı.

İstanbul'da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir erkek kuaförünün faaliyet halinde olduğunu öğrenen polisler baskın yaptı. Tıraş yapan berber, müşterileri için "amcamın oğlu memlekete gidecekler" dese de cezadan kaçamadı.

Beylikdüzü Gürpınar'da korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle kapalı olması gereken bir erkek kuaförünün açık olduğu ihbarını alan Beylikdüzü polis ekipleri baskın yaptı. Sandalyede bir genci tıraş ederken, bir müşterisini de bekletirken yakalanan Ş.A'ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, iş yeri kapatıldı. Polisleri görünce şok olan berber ise müşterileri için "amcamın oğlu memlekete gidecekler" dese de cezadan kaçamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA