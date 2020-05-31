(Özel) Beykoz'da yarım asırlık dut ağacı binanın üzerine devrildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özel) Beykoz'da yarım asırlık dut ağacı binanın üzerine devrildi

İstanbul Beykoz'da yarım asırlık dut ağacı büyük bir gürültü ile tek katlı bir binanın üzerine devrildi.

(Özel) Beykoz'da yarım asırlık dut ağacı binanın üzerine devrildi
31.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:37

İstanbul Beykoz'da yarım asırlık dut ağacı büyük bir gürültü ile tek katlı bir binanın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Olay, Beykoz İncirköy Mahallesi'nde Bilge Çıkmazı Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Yarım asırlık dut ağacı henüz bilinmeyen bir nedenle çıkmaz sokak üzerindeki tek katlı bir binanın üzerine devrildi. Binada yaşayan Yıldız Güzel ve ailesi, büyük korku ve panik yaşadı. Aile gürültü ile kendilerini dışarı attı daha sonra belediyeyi arayarak yardım istedi. Belediyenin ihbarı üzerine olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hızarlı motor ile dut ağacını bölümlere ayırarak çatının üzerinden aldı. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada ve çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Evden gürültü ile kendini dışarı atan Seda Aycı, "Sabah kalktığımızda yüksek gürültülü bir sesle uyandık. Ben belediyenin taş döktüğünü zannettim meğer ağaç evin çatısına düşmüş. Sabah kalktığımızda ağaç dalları kapının üzerindeydi. Beykoz Belediyesini aradık, sağ olsunlar onlar itfaiye ekiplerini yönlendirdi ve zabıta arkadaşlarımız da bize yardıma geldi. Ölen ya da yaralan yok ama evimizde maddi hasar meydana geldi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Haber
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün vasiyeti olan Fatih Sultan Mehmet heykelini yapacağız
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs bulaştırabilir
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs...
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Uzay yolculuğu için tarihi an! SpaceX'in Crew Dragon roketi, içindeki 2 astronotla birlikte uzaya fırlatıldı
Uzay yolculuğu için tarihi an! SpaceX'in Crew Dragon roketi, içindeki 2 astronotla birlikte uzaya fırlatıldı
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Adnan Menderes
Magazin Demet Akbağ Ayça Varlıer Yeliz Yeşilmen Seren Serengil
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Haziran Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: (Özel) Beykoz'da yarım asırlık dut ağacı binanın üzerine devrildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 09:38:28. #1.14#
title