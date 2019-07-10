(Özel) Beykoz'da belediye otobüsünün alevlere teslim olduğu anlar kamerada

Beykoz'da bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında alev alev yandı. Otobüs içerisinde o sırada yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti. Belediye otobüsünün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Beykoz Paşamandıra Mahallesinde saat 06.00 sıralarında, Kavacık-Riva seferini yapan bir belediye otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle belediye otobüsü yol ortasında alev alev yanarken çevreye yoğun duman yayıldı. O esnada otobüs içerisinde yolcu olmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı otobüsteki yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan belediye otobüsünün alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otobüs yol ortasında alev alev yanıyor, itfaiye ekipleri de otobüsteki yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA