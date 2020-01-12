(Özel) Beşiktaş'ta yürekleri ağza getiren kaza kamerada

12.01.2020 09:41 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:47

Beşiktaş'ta cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yasak yerden "u" dönüşü yapan otomobile çarptı. Motosikletlinin aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu o anlar kameralara yansıdı.



Kaza, geçtiğimiz 27 Haziran Perşembe günü saat 08.20 sıralarında Beşiktaş Ulus Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, yasak yerden "u" dönüşü yapmak istedi. Manevra yapan otomobile o esnada seyir halinde olan motosikletli çarptı.



Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu



Çarpmanın etkisiyle yere savrulan ve aracın altına girmekten kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yürekleri ağza getiren kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili tutanak tuttu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA