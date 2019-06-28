(Özel) Besicilerin umudu Kurban Bayramı

Artan maliyetler ve mera alanlarının azlığı sebebiyle sıkıntılı günler geçiren hayvan üreticilerinin umudu yaklaşan Kurban Bayramı. 1 kilo süte 3 kilo yem alınırken, şimdi 1 kilo süte 1 kilo yem bile alamayan besiciler devletten yardım bekliyor.

Besi yemi, kaba yem, tohum ve mazot maliyetlerinin bir yıl içinde yüzde 100 artması ile zor günler geçiren hayvan üreticileri kurban bayramında mallarının para yapmasını umut ediyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde büyükbaş hayvan bakan Naim Acar, "Fiyatlar geçen seneki gibi olur. Kurban bu sene de alıcıdan yana olur. Geçen sene yaklaşık 52 liraya aldığımız yem bu yıl yaklaşık 95 lira. Buna rağmen kurban satışlarında fiyatlar aynı. Yem fiyatlarında yüzde 90'a varan artışlar var. İnşallah kurban iyi geçer, üretici de memnun kalır" diye konuştu.

Acar, "Gün geçtikçe hayvancılık işi bitiyor. Gençlere de para kazanamadığı için hayvancılığı sevdiremiyoruz. Üretim biterse Türkiye'de hayat biter gibime geliyor. Bu sene canlı baskül etin en az 25 liranın üzerinde olması gerekir. Kesim fiyatları şu an 30-31 lira, memnun edici değil. Süt desen, önceden 1 kilo süte 3 kilo yem alıyorduk, şimdi ise 1 kilo süte 1 kilo yem bile alamıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA