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(Özel) Berberler destek istiyor

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Günlük çalıştığımızdan dolayı mağdur çok olan esnafımız var" dedi.

03.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:53
(Özel) Berberler destek istiyor

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Günlük çalıştığımızdan dolayı mağdur çok olan esnafımız var" dedi.

Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile dükkanlarını kapatan berberler, devletten destek bekliyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Kira yardımı talep ediyoruz. Bağ-Kur'unu yatıramayan esnafımız var. Bunun durdurulmasını veya devlet tarafından ödenmesini istiyoruz. Asgari ücret üzerinden tüm esnafımıza bir destek istiyoruz. Sicil affı gelmişti. Kırmızı çizgide olanların da bunun içerisine dahil olmasını talep ediyoruz. Bizler çalıştığımız dükkanlarımızın içerisinde tedbirlerimizi alarak, dükkana ikinci veya üçüncü kişiyi almadan çalışma imkanı olabilir mi? Esnafımızın mağdur olmaması için bunu da devletimizden istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Günlük çalıştığımızdan dolayı mağdur çok olan esnafımız da var"

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Kara, "Korona virüs ülkemizde ilk göründüğü gün itibarıyla Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, Sağlık Bakanımızın 'sokağa çıkmayalım' uyarılarından sonra berberler olarak iş yerlerimizde önlemlerimizi almıştık. Kendimizi koruyacak şekilde tedbirlerimizi alarak çalışmaya devam ediyorduk. Esnaflarımız zor günler yaşıyor. Özellikle berber camiası bunlardan bir tanesi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 21 Mart günü saat 18.00 itibarıyla berber dükkanlarının geçici bir süreyle çalışmasının durdurulması yönünde bir karar verdi. Bugün itibarı ile 2 haftayı geride bıraktık. Berberler günlük ve küçük paralarla çalışan esnaflar olduğu için kalfalar, çıraklar ve dükkan sahipleri zor bir süreç içerisindeyiz. Üyelerimiz bizi arayarak 'Çok mağdur oluyoruz. Evimizi geçindiremiyoruz. Çocuklarımızın yiyecek parası yok. Başkanım yardım edin' diyor. Cumhurbaşkanımız sağ olsun gün gün yardımları açıklıyor. Bazı şeyler bizi mutlu etti. Ama günlük çalıştığımızdan dolayı çok mağdur olan esnafımız da var. Bu konuda devlet büyüklerimizden Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak küçük esnafımızın yanında olmasını bir kez daha istiyoruz" diye konuştu.

"Kırmızı çizgi yemiş esnafımız bankalara gittiğinde kredi çekemiyorlar"

Berber esnaflarının taleplerini dile getiren Kara, "Çoğu dükkanımız kira. Ev kiralarımız, dükkan kiralarımız var. Cumhurbaşkanımız her ne kadar bu konuda dava edilmeyecek dediyse de sonuçta mal sahipleri de kiracılarını sıkıştırıyor. 'Kiramızı ödeyin, bizde zor durumdayız' diyorlar. Devletimizden kirası olan dükkanların küçükte olsa kira yardımı talebinde bulunuyoruz. Bir de Bağ-Kur'umuz var. Bu aydan sonra Bağ-Kur için bir öteleme gelebilir. Ama biz istiyoruz ki en azından İçişleri Bakanlığımızın kararı doğrultusunda iş yerlerimiz kapalı olduğu için en azından geçici de olsa Bağ-Kur'larımızın durdurulmasını ya da devlet tarafından ödenmesini istemekteyiz. Diğer bir hususta sicil affı geldi. Fakat kırmızı çizgi yemiş esnafımız bankalara gittiğinde kredi çekemiyorlar. Çünkü daha önce kredi kartı sebebi ile ya da kredi çekmiş ödeyememiş. Bundan dolayı mağdur durumda. En azından bu esnaflarımızın da sicil affı gelerek kredi çekmeleri çok doğru olacak. Bütün esnafımızın eşit şekilde bu imkandan yararlanmasını istiyoruz. İvedi bir şekilde ayırt etmeksizin her esnaf için bir asgari ücret oranında yardım talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz"

Oda olarak sağlık çalışanlarını unutmadıklarını belirten Kara, "Evlerine gidemeyerek ailelerinden ayrı kalmak zorunda olan ve gecelerini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızı Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak alkışlamak istiyorum" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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