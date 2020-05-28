(Özel) Berber esnafı, 'Berbere gitmeyin' diyenlere tepkili
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(Özel) Berber esnafı, 'Berbere gitmeyin' diyenlere tepkili

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Kamuoyuna yansıyan birkaç haberde 'Berberlere gitmeyin' denmesi bizi zor durumda bıraktı.

(Özel) Berber esnafı, 'Berbere gitmeyin' diyenlere tepkili
28.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:32

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Kamuoyuna yansıyan birkaç haberde 'Berberlere gitmeyin' denmesi bizi zor durumda bıraktı. Ben de onlara karşılık olarak, 'Berberlere, kuaförlere gitmemiz lazım' diyorum. Çünkü bizim morale ihtiyacımız var. Morali de bu dönemde en çok berber ve kuaförlerde bulabiliriz" dedi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'de kontrollü bir şekilde sosyal hayatta normalleşmeye 11 Mayıs'ta geçildi. Yaklaşık 2 aylık bir dönemin ardından ekmek teknelerine yeniden dönen kuaför, berber ve güzellik salonu esnafının geçen 18 günlük dönemde vatandaşa moral aşıladığının altını çizen Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, haklarında çıkan olumsuz eleştirilere de yanıt verdi. 'Berberlere gitmeyin', 'Havuzlar berberlerden daha temiz' gibi haberlerin kuaför, berber ve güzellik salonu esnafının işlerini etkilediğine değinen Kara, Covid-19'la mücadelede birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından kuaför, berber ve güzellik salonu esnafına iletilen kitapçıktaki kurallara harfiyen uyduklarını vurgulayan Kara, "Kamuoyuna yansıyan birkaç haberde 'Berberlere gitmeyin' denmesi bizi zor durumda bıraktı. Ben de onlara karşılık olarak, 'Berberlere, kuaförlere gitmemiz lazım' diyorum. Çünkü bizim morale ihtiyacımız var. Morali de bu dönemde en çok berber ve kuaförlerde bulabiliriz. Zaten berberler ve kuaförler pandemi öncesinde ve sonrasında hijyen koşullarına çok dikkat eden esnaflardı. Kullandığımız tarak, makas gibi aletleri defalarca sterilize ediyoruz. Bütün üyelerimiz hijyenin öneminin farkında, kullan at malzemeler kullanıyoruz. Berberlerden korkulmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Ahi kültüründen gelen teşkilatımız temizlik konusunda hassas"

Covid-19 salgınının Türkiye'de de ortaya çıkmasından sonra faaliyetlerine ara verilen kuaför, berber ve güzellik salonu esnafının zor günler yaşadığını hatırlatan Kara, "Zaten zor bir süreçten çıktık, 2 ay kapalı kaldık. 2 ay sonra ekmek teknemize kavuşmuşken haksız yere eleştiride bulunanlara, 'Lütfen, binlerce insan bu işten ekmek yiyor. İyi araştırarak açıklama yapın' demek istiyorum. Zaten insanlar korku içerisindeler. Her insan ailede bile anne ve babasına şüpheyle yaklaşırken bu tür açıklamalar insanları daha da uzaklaştırıyor. Ahi kültüründen gelen teşkilatımız, kültürel anlamda da temizlik anlamında da en üst seviyede" diye konuştu.

"Bu yarayı hep beraber sarmamız lazım"

11 Mayıs tarihinde kuaför, berber ve güzellik salonu dükkanlarının açıldıktan sonra dahi müşteri kayıplarının olduğunu söyleyen Kara, "65 yaşın üzerindeki büyüklerimiz ve 20 yaş altındaki küçüklerimiz belirli günlerde belirli saatlerde dışarı çıkabiliyorlar. İster istemez belli bir iş kaybına uğradık. Eski düzendeki halimiz zaten yok. Mart ayında kapanmadan önce günde 30 müşteri dükkanımıza giriyorsa şimdi 10 müşteri giriyor. Ciddi şekilde yara aldık. Bu yarayı hep beraber sarmamız lazım" dedi.

"Hijyen konusundaki aksaklıkların takipçisiyiz"

Bilim Kurulunun hazırladığı kitapçıkta yer alan tedbirlere uyulmaması durumunda gerekenin yapılacağını aktaran Kara, "Türkiye genelinde ve Ankara'da, bütün illerde ve ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla ekipler oluşturuldu ve denetimler başladı. Biz de bu denetimlerin takipçisiyiz. Hijyen konusunda bir aksilik yaşanırsa biz müdahale ederiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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