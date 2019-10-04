(Özel) Belediye binasında dünyaya gelen kedilere personel sahip çıktı

04.10.2019 13:37

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki belediye hizmet binasında 4 yavru dünyaya getiren anne kedi ve yavrularına Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve belediye personeli sahip çıktı.



Çayırova Belediyesi hizmet binasına havalandırma boşluğundan giren bir sokak kedisi burada 4 adet yavru dünyaya getirdi. Belediye binasının havalandırma boşluğunda bir süre kalan anne kedi daha sonra yavrularını Beyaz Masa biriminin olduğu odaya taşıdı. Sabah işe geldiklerinde sürprizle karşılaşan belediye personelleri anne ve yavru kedilere kendi aralarında topladıkları paralarla mama alıp, depo olarak kullanılan bölümü kediler için hazırlayarak yuva haline getirdi.



"Yavrular güvenli bir ortamda büyüyecek"



Belediye hizmet binası içerisinde dünyaya gelen yavru kedileri ziyaret ederek bir süre kedilerle ilgilenen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Anne kedimiz en güvenli yer olarak belediye binasını görmüş. Burada doğum yapmış. Buradan gidene kadar da bizim misafirimiz. Biz onlara bakacağız. Ben hayvanları çok severim. Kendi evimin bahçesinde de kedi besliyorum. İnşallah anne kedi yavrularını güvenli bir ortamda yetiştirmiş olacak. Ben belediye personelimize de ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.



"Belediye binasında özel oda açıldı"



Kediler için özel bir oda hazırladıklarını söyleyen Sosyal İşler Müdürü Talha Dülgerbaki, "Sabah geldiğimizde personel arkadaşlarımız belediye içerisinde bir kedinin doğum yaptığını daha sonra da yavrularını Beyaz Masa olarak hizmet veren birimimize taşıdığını söylediler. Hayvanların rahat yaşaması için depo olarak kullanılan bölümde onu huzursuz edecek malzemeleri çıkarttık. Kedileri burada misafir ediyoruz. Yavrular büyüyene kadar burada bizimle kalacaklar. Personel arkadaşlarımız düzenli olarak mamalarını veriyorlar" diye konuştu.



"Belediye personeli mama aldı"



Belediye personelinin kendi aralarında para toplayarak kedilere mama aldığını söyleyen belediye personeli Tülin Özcan, "Kediler kadınlar tuvaletinin orada havalandırma boşluğunda doğum yapmışlardı. Arkadaşlar arasında para toplayarak onlara mama alıp vermiştik. Ertesi gün anne kedi yavrularını buraya taşımış. Biz sabah geldiğimizde hepimize sürpriz oldu. Bizde arkadaşlarla mama alıyor ve onlar için hazırladığımız yerde sevgi, şefkat ve ilgi gösteriyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA