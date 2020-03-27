(Özel) Belediye binası girişinde termal kameralı önlem
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Bağcılar, Türkiye, Termal, Güncel

(Özel) Belediye binası girişinde termal kameralı önlem

Türkiye'de ölümlere neden olan yeni tip korona virüs nedeniyle birçok alanda önlemler alınırken Bağcılar'da belediye binasının girişine termal kamera yerleştirildi.

27.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:59
(Özel) Belediye binası girişinde termal kameralı önlem

Türkiye'de ölümlere neden olan yeni tip korona virüs nedeniyle birçok alanda önlemler alınırken Bağcılar'da belediye binasının girişine termal kamera yerleştirildi. Kamera, ateşi 37,5'un üzerinde vatandaşların geçişi sırasında uyarı verirken, vatandaş hemen en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya ülkelerinde etkili olan yeni tip korona virüsün Türkiye'de de ölümlere neden olmasının ardından birçok alanda önlemler alındı. Bu kapsamda korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarılırken 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı.

Önlemler kapsamında Bağcılar Belediyesi de ilçede dezenfektan çalışmalarının yanı sıra belediye hizmet binası girişine termal kamera yerleştirerek hem personeli hem de vatandaşları termal kamerayla kontrole başladı. Belediye binasına girmek isteyen vatandaşların önce ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanırken güvenlik noktasında da maske dağıtılıyor. Binaya giriş sırasında sırasında termal kamera vatandaşların ateşini ölçen termal kamera, 37,5'un üzerine uyarı veriyor. Vatandaşın ateşi olduğunun belirlenmesinin ardından belediye binasındaki ekipler, hastayı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor. Öte yandan belediye binasında görev yapan personeller ise sosyal mesafe kuralına uyarken eldiven ve maske kullanımına da dikkat ediyor.

"Ateşi olan bir vatandaşımız ya da personelimiz yok"

Vatandaşların ve personelin sağlığı için termal kameralı bir önlem aldıklarını dile getiren Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ensar Dağcı, "Termal kamera hem bizim personelimizin hem dışarıdan gelen vatandaşın sağlığıyla ilgili bugün itibariyle uygulamamız başladı. Bu saat itibariyle herhangi ateşi olan bir vatandaşımız ya da personelimiz yok. Tedbir amaçlı kullanıyoruz, 37.5 üzeri ateş olması durumunda arkadaşlarımızı ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirmelerini yapacaklar. Dışarıdan gelen misafirlerimiz için el dezenfektesini kullandırıyoruz sonrasında maske veriyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun kullandığı alanlara bilgilendirici uyarı afişlerimizi astık. Dezenfekte çalışmalarımız yoğun şekilde gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel teşekkür ediyoruz, iyi çalışıyorlar"

Termal kameralı önlemin çok yerinde olduğunu ifade eden bir vatandaş, "Zaten her yer dezenfekte ediliyor. Çok güzel teşekkür ediyoruz, iyi çalışıyorlar. Az çıkacağız evden ve temizliğimize dikkat edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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