(Özel) Bayrampaşa'da 4 dakikada 100 bin liralık soygun
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(Özel) Bayrampaşa'da 4 dakikada 100 bin liralık soygun

Bayrampaşa'da 2 hırsız bir oto galeride bulunan 2 lüks aracı hedef aldı.

(Özel) Bayrampaşa'da 4 dakikada 100 bin liralık soygun
28.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:26

Bayrampaşa'da 2 hırsız bir oto galeride bulunan 2 lüks aracı hedef aldı. Otomobillerin camlarını kırarak içeri giren kişilerin 4 dakikada gerçekleştirdiği hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Bayrampaşa 50. Yıl Caddesi üzerinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan lüks otomobillerin olduğu bir oto galeriye sabahın erken saatlerinde gelen yüzleri maskeli 2 şüpheli, park halinde bulunan lüks otomobillerin camlarını kırarak içeri girdi. Oto galerideki gözlerine kestirdikleri aracın içerisine girerek 4 dakikada 100 bin TL değerindeki hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Soygunun gerçekleştiği oto galerinin sahibi Beymen Eler, "Sabah dükkanı açtığımız zaman fark ettik. Kamera kaydı görüntülerinden baktığımızda sabah 7: 30 civarında bir araç galerinin önüne yanaşıyor. Normal galerinin bir aracı gibi gelen otomobilin içerisinden iki kişi iniyor. Görüntülerdeki araçlardan birini soymaları 40 saniye diğerini soymaları ise 1 dakika 10 saniye sürüyor. Toplam 4 dakika içerisinde bize verdikleri zarar 100 bin lira gibi bir rakam. Araçlardan birinin başına gelen ikinci soygun girişimi. Aracı sattığımız müşterimiz araç tekrar zarar gördüğü için bu araca binemeyeceğini söyleyerek aracı geri getirmişti. Aynı durum bir daha yaşandı" dedi.

O anlar kameraya yansıdı

Önceki gün sabahın erken saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sabah erken saatlerde oto galerinin önüne bir araç içerisinde gelen maskeli 2 kişi, 4 dakikada aracın içine girerek hırsızlık gerçekleştirdi. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarıyla görüntülenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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