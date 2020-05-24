(Özel) Bayramda annesiz kalan yavru kediyi keçi sütü ile besliyor Selami Görür isimli vatandaş, Şile otobanında bulduğu yavru kediyi keçi sütü ile besliyor.

Selami Görür isimli vatandaş, Şile otobanında bulduğu yavru kediyi keçi sütü ile besliyor.

Keçi ve koyun besleyen Selami Görür, Şile otobanının ortasında bulduğu yavru kediyi alarak sahiplendi. Yağmurlu günde annesiz kalan kediyi evine götüren Görür, kediyi ısıtıp temizledikten sonra keçilerinden sağdığı süt ile besledi. Bbu duyarlı davranışı ile büyük takdir toplayan Selami Görür, "Sütünü içirdik, üzerini kuruladık, canlandı kendine geldi. Otobanın kenarında bulduk kediyi. Keçi sütü verdik. Arabanın kaloriferi ile ısıttık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA