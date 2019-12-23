(Özel) Başkan Göksu: "11 milyarlık yatırımın yüzde 70-80 arası durdurulmuş durumda"

23.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:09

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB tarafından durdurulduğu belirtilen projelere ilişkin konuştu. Göksu, "Bir iptali deklare edilenler var bir de edilmeyenler var. 11 milyarlık devam eden yatırımın yüzde 70-80 arası durdurulmuş durumda, 50 milyonluk konser ihalesi yapacaklarına, uçuk uçuk rakamlarla keşke gelip otoparkı tamamlasalardı" dedi. Durdurulan projeler drone ile havadan görüntülendi.



Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB tarafından durdurulduğu belirtilen projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Göksu, iptal edilen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi gibi İstanbul için ihtiyaç duyulduğunu belirttiği projelerin hayata geçirilmemesinin eksiklik oluşturacağına dikkat çekti. Göksu, 2020 İBB bütçesinde kültür sanat etkinlikleri için ayrılan bütçeyi de değerlendirerek bütçenin yatırım odaklı olmamasını eleştirdi. Öte yandan İBB tarafından durdurulduğu belirtilen Bayrampaşa Meydan ve Otopark, Bağcılar Meydan ve Otopark ile Levazım Tüneli proje alanları ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Bayrampaşa Meydan ve Otopark ile Levazım Tüneli'nde herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görüldü.



"11 milyarlık devam eden yatırımın yüzde 70-80 arası durdurulmuş"



İstanbul için gerekli projelerin zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Bir iptali deklare edilenler var bir de edilmeyenler var ama fiilen duranlar var. Şimdi Silahtarağa vs, iptali deklare edilenler, bendeki bilgi şu; yaklaşık büyükşehir belediyesinin yönetim devri gerçekleşmeden yürütülen 11 milyarlık yatırımı var. Şu anda akıbeti belirsiz birçok proje var. Sadece şunu söyleyeyim; biz AKPli belediyelerden iptal edilen projeleri meclis kararıyla yeniden yatırım planına koydurduk. Orada sadece 60 küsur tane proje vardır. 11 milyarlık devam eden yatırımın yüzde 70-80 arası durdurulmuş durumda. Yani yaklaşık 8 milyarı durdurulmuş durumda. Zaten bize gelen bütçeye de baktığımızda yatırımlar komple durdurulmuş, ancak rutin belki devam edilebilecekler varsa bunlar devam edecek durumda. Çünkü büyükşehir belediyesinin şu andaki temel konsepti; yatırım ya da proje öncelikli değil, daha çok pr öncelikli. Mesela 50 milyonluk konser ihalesi yapacaklarına tabi ki kültür sanat konser mutlaka yapılması lazım ama uçuk uçuk rakamlarla onu yapacaklarına keşke gelip buradaki otoparkı tamamlasalardı. Çünkü şu anda İstanbul'daki en acil ihtiyaçlardan birisi otopark" diye konuştu.



"Zihniyet problemi aşılmadıkça projelerin devam edeceğini zannetmiyorum"



Megakentte gerçekleştirilecek projeler için kaynak üretme noktasında sıkıntı varsa buna yönelik çalışmalar geliştirilebileceğini belirten Göksu, "Bu iş zihniyet meselesi; eğer siz bu projeleri yapmak istiyorsanız inanç tekeden süt çıkartır derler. Burası İstanbul, megakentte projeleri üretmek devam ettirmek için kaynaklar üretebilirsiniz. Eğer kaynakla ilgili bir sıkıntınız varsa kaynak üretme metotları geliştirebilirsiniz. Ama İstanbul'un öncelikleri konusunda bir zihniyet problemi var. Bu zihniyet problemi aşılmadıkça bu projelerin devam edeceğini çok zannetmiyorum. Çünkü şuandaki temel zihniyet; projelere öncelik verip İstanbul'un gerçekten geleceğe taşınması konusunda bir vizyon ortaya koymak değil daha çok kendi kariyerleriyle ilgili plan ve proje ortaya koyma peşindeler. Kanal İstanbul'a karşı olmak cehalettir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA